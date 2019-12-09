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'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu." dedi
 09 Aralık 2019 16:10
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'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu." dedi.

Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman ve beraberindekilerle Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret eden Atalay, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, tarafların yarın saat 14.00'te toplanıp görüşme yapacağını aktardı.

Komisyonun, DİSK ve Hak-İş başkanlarının kanaatini alacağını belirten Atalay, "Ona göre bir yol haritası izleyecekler. Türk-İş olarak 10 gün evvel ifadem şuydu; 'Elimizde bir veri var, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, bir de yaşam maliyeti var. Dedik ki yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Bunun altında bir şey bizim için olumlu olmaz. Bunun altına 'evet' demeyiz. Bunun üstünde bir rakamı bulurlarsa DİSK ve Hak-İş'le oturup konuşsunlar, bizim komisyon da rakamı bize getirsin. Ay sonuna kadar komisyon, DİSK ve Hak-İş'in temsilcileriyle beraber çalışacak, dediğim noktalarda müspet bir şey olursa benimle konuşacaklar, olmazsa toplantıya katılmayacaklar." diye konuştu.

- "Rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım"

Atalay, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkan bazı işverenlere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bu parayı onlara verelim bir kere, 1-2 ay denesinler, hep beraber deneyelim. Bununla geçiniyorsa hep beraber susalım, geçinmiyorsa hiç konuşmayalım. Zaman zaman laf eden bakanlar da var. Desinler ki 'Bu paranın az olduğunu biliyoruz, imkanımız varsa vereceğiz, imkanımız olmasa da kısa zamanda vereceğiz.' En azından böyle bir laf desen ne zararı var ki? Yok, 'Batarız, çıkarız.' Rakam ortada. Bu rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Kapatsınlar 1 ay hepsini, ben de dahil olmak üzere geçiniyor mu, geçinmiyor mu bir görelim bakalım. Kimse batmasın. Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu."

Çalışanların yeteri kadar sorunu olduğunu savunan Atalay, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve taşeron meselesini ülke gündeminden çıkarmak istediklerini söyledi.

Atalay, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Adapazarı ilçesindeki Türk-İş İlkokulu ve Tes-İş Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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