Belediye Başkanından 'cami paylaşımları' hakkında suç duyurusu
|09 Aralık 2019 16:06
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, camiye ayakkabı ile girdiğine dair asılsız paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, camiye ayakkabı ile girdiğine dair asılsız paylaşımlara yönelik suç duyurusunda bulundu. Sabah saatlerinde aralarında muhtarların da olduğu kalabalık bir grupla Kocaeli Adliyesine gelen Hürriyet, basın açıklaması yaparak suç duyurusu yaptı. Şahsına, köy halkına ve muhtarlara iftira atıldığını ifade eden Hürriyet, "Bu ülkeye, bu kente kavga değil huzur lazım" dedi.
Fethiye köyünde halkıma yaptığımız hizmetleri tanıtırken, oradaki eksiklikleri gözlemlerken çekilen fotoğrafları fütursuzca, 'Bunlar ahıra girer gibi camiye girdiler şeklinde' çok ağır ifadelerle paylaşımda bulundular. Oradaki halkın ne duruma düşeceğini, sosyal medyada nasıl kötü hakaretlere uğrayacaklarını düşünmeden paylaşım yaptılar. Kendimden daha çok o halk için üzülüyorum. Orada çok iyi niyetli bir çaba gölgede kaldı. Kalkıp da camimize, değerlerimize bu şekilde hareket edecek insanlar değiliz. Bunu bile bile iftira atmak inancımıza ve ahlakımıza aykırı durumdur. Bu paylaşımları kimler yaptıysa hepsinin görüntüleri aldık ve suç duyurusunda bulunarak milletvekilleri de dahil hepsine tazminat davası açacağız" dedi.
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