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Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesini kurdu. Bakanlık Sözcülüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi
 09 Aralık 2019 16:09
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Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesini kurdu. Bakanlık Sözcülüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili kamuoyunun doğru, sağlıklı ve gecikmeksizin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kuruldu. Adalet Bakanlığı, Bakanlık Sözcülüğü müessesi ile anlık bilgi akışını sağlamayı, medyanın ve kamuoyunun doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne ise Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi. Çekin, bakanlığın çalışmaları hakkında düzenli olarak yazılı ve sözlü açıklamalar yapacak.

2017 yılından beri Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Ertuğrul Çekin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İdari Yargı Hakimi olarak mesleğe başladı. Sırasıyla; Ankara İdare Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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