Kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı
|09 Aralık 2019 16:13
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Bursa'nın İznik ilçesinde kızlarını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen veli güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan babaya esnaf bir kadın engel oldu.
Edinilen bilgiye göre, başka bir ilkokulda okuyan P. B (13) ile diğer bir ilkokulda okuyan A.B (13), E.A (13) ve S.M (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. P.B, durumu babası E.B'ye anlattı. Sinirlerine hakim olamayan öğrenci velisi, üç kız öğrencinin peşine düştü. Veli E.B, kız öğrencilerden birini yakalayarak, Çini Çarşısında kovalaya başladı. Araya esnaf girdi. Korkan kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı. Küçük kız arbede sırasında yere düştü. Esnaf öğrenciyi kafeteryaya sokarak korudu. Sinirli veli esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Ancak yine engellendi. Esnaf olay yerine polis çağırdı. Veli E.B. gözaltına alılanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kızlarının üç kız öğrenci tarafından darp edildiğini iddia eden E.B, "Ben kızları darp edilen babayım. 3-4 kız birlik olup, biri 9, diğeri 7 yaşındaki kızlarımı darp ediyorlar. Ufak kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'Kurtar baba dıye arıyor'. Siz ne yaparsınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim, yoktu. İki kızı gördüm, niye vurduklarını sormak için yanlarına gidince kaçtılar. Ben de peşlerinden koştum" diye kendini savundu.
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