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Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, darbeci general Semih Terzi'yi karşılayanların ve ÖKK'de yaralanan Terzi'yi helikopterle GATA'ya götürenlerin de arasında bulunduğu 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
 09 Aralık 2019 16:54
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Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 6 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmeye gelen ve şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin, Ankara'da ilk iniş yaptığı nokta olan Etimesgut Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Semih Terzi'yi uçaktan indiğinde karşılayan eski Alay Komutan Yardımcısı albay Ahmet Balaban, eski tabur komutanı yarbay Halit Kabil, eski yarbay Ümüt Arif Bağ, ÖKK'de yaralanan Semih Terzi'yi helikopterle GATA'ya götüren eski pilot binbaşı Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Harun Yıldız, Ramazan Gürkaynak, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan, Fikret Girgin ve Özalp Yeşil'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını uygun buldu.

Sanıklardan Türkay Bilge, Soner Erol, Umut Taşçı, Süleyman Ektaş, Murat Yeşilyurt ve Emre Demir'in aynı suçtan aldığı müebbet hapis cezası da onandı.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan sanık Mustafa Güngör hakkındaki 12 yıl 6 ay hapis cezasının uygun bulunmasına hükmetti.

Daire, sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan ve Ramazan Gürkaynak'a alay komutanı Albay Ümit Tatan'ın derdest edilerek Akıncı Üssüne götürülmesine ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası ile aynı suçtan Emre Demir'e verilen 10 yıl hapis cezasının da onanmasını kararlaştırdı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan sanık Veli Tüven hakkındaki müebbet hapis cezası ise sanığın eyleminin bu suça yardımı oluşturduğu gerekçesiyle bozuldu.
Anadolu Ajansı
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