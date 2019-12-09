Dolar haftanın ilk gününü artışla kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|09 Aralık 2019 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7640
|5,7650
|5,8060
|5,8070
|Avro
|6,3840
|6,3850
|6,4320
|6,4330
|Sterlin
|7,5420
|7,5800
|7,6110
|7,6490
|İsviçre Frangı
|5,8030
|5,8320
|5,8490
|5,8790
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7300
|5,7900
|5,7750
|5,8350
|Avro
|6,3400
|6,4100
|6,3850
|6,4550
|Sterlin
|7,4790
|7,6340
|7,5500
|7,7000
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