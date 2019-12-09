İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk veto		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 'sahte polisler' bekçilere yakalandı		 
EYP patlamasında kadın bomba imha uzmanı şehit		 
'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'		 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Bölüm Fragmanı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar haftanın ilk gününü artışla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 09 Aralık 2019 17:15
Yazdır
Dolar haftanın ilk gününü artışla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7640 5,7650 5,8060 5,8070
Avro 6,3840 6,3850 6,4320 6,4330
Sterlin 7,5420 7,5800 7,6110 7,6490
İsviçre Frangı 5,8030 5,8320 5,8490 5,8790
ANKARA
ABD Doları 5,7300 5,7900 5,7750 5,8350
Avro 6,3400 6,4100 6,3850 6,4550
Sterlin 7,4790 7,6340 7,5500 7,7000
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Aralık 2019 13:09		 Çeyrek altın ne kadar?
09 Aralık 2019 12:49
Gün ortasında dolar yükselişe geçti
09 Aralık 2019 12:07		 Gram altın 273 lira seviyelerinde
09 Aralık 2019 10:58
Borsa, haftaya yatay başladı
09 Aralık 2019 10:17		 Dolar güne yükselişle başladı
09 Aralık 2019 09:38
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
06 Aralık 2019 18:35		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
06 Aralık 2019 18:22
Hazine nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verdi
06 Aralık 2019 17:53		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
06 Aralık 2019 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı17:19 - İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk veto17:18 - İzinsiz SMS ve e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' seçeneği olmalı17:15 - Dolar haftanın ilk gününü artışla kapattı17:09 - İstanbul'da 'sahte polisler' bekçilere yakalandı17:04 - Böbreğini veren oğlunun acısına dayanamadı16:54 - Yargıtay, Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi16:47 - Alex de Souza: Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum16:43 - EYP patlamasında kadın bomba imha uzmanı şehit16:40 - Ceren'in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip çorba istemiş
16:29 - Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı16:22 - Oto lastikçiler nefes almıyor, iğne atsan yere düşmez16:15 - Afganistan'a ikinci başkonsolosluk açılacak16:13 - Kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı16:10 - 'En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım'16:09 - Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi16:06 - Belediye Başkanından 'cami paylaşımları' hakkında suç duyurusu15:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a 'DEAŞ' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halı ile evlenen kadın 3
marriage story 4
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
geveze insan 2
kuantum bilgisayarlar 1
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
120 bin dolarlık çalışma 2
bir yanlışlık olmalı 2
peder handke 1
nerelisin 3
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam