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İzinsiz SMS ve e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' seçeneği olmalı

İzinsiz ve onay alınmadan gelen SMS ve e-postaları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, 'İptal/Reddet/Sistemden Çık'' seçeneklerinin siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları (STK) kamu ve kuruluşları için de olması gerektiğini belirtti
 09 Aralık 2019 17:18
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İzinsiz SMS ve e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' seçeneği olmalı

İzinsiz ve onay alınmadan gelen SMS ve e-postaları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Yusuf Sünbül, 'İptal/Reddet/Sistemden Çık'' seçeneklerinin siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları (STK) kamu ve kuruluşları için de olması gerektiğini belirtti.

Sünbül, konuyla ilgili açıklamasında, gelen bazı SMS ve e-postalarda reddetme veya sistemden çıkış seçeneklerinin olmadığı belirtti. Aynı zamanda tüketicilerin iletişim bilgilerinin GSM operatörleri veya tuzak e-mail ve SMS'lerle yasal olmayan, reklam veya siyasi amaçlı faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere/şirketlere verildiği şeklindeki şikayetlere açıklık getiren Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Sünbül;

"Hemen hemen herkesin e-postalarına, telefonlarına gelen siyasi, ticari reklam ve eleman alımı gibi SMS'lerin son zamanlarda arttığı, tüketicilerin bu e-mail ve SMS'lerin rahatsız ve tedirgin edici boyutlara ulaştığı şikayetleri bulunmaktadır. Tüketicilerin iletişim bilgilerinin, kimler tarafından alındığı ve ne amaçla buralara verildiğinin araştırılıp cezalandırılması gerekir" diye belirtti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi, kurum ve şirketler veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmeleri, adli ve güvenlik gereği devlet bilgi edinmeleri dışında mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarının dışında ticari, siyasi ve reklam amaçlı şirketler veya şahıslarla paylaşılamayacağının hükme bağlandığını anlatan Yusuf Sünbül, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bu nedenle şahısların bilgisi ve izni olmadan bilgilerin ikinci şahıslara verilmesi veya pazarlanması halinde sorumlu tutulacakları, gerektiğinde bunlar hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca hukuki işlemlerin yapılabileceği bilinmelidir. KVKK 5809 Nolu kanunla bu tür SMS anlaşmaları karşı tarafın reddetme hakkı dahilinde operatörlerle sözleşme yapılabilmektedir. Tüketicilerimiz; mesajların geldiği ve kendi GSM operatörlerine başvurarak, telefon numarası bulunan mesajların engellenmesi sağlanabilir. Aynı zamanda o siyasi partinin iletişim merkezlerine de sistemden çıkabilme taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Tüm SMS'lerde/e-postalarda 'İptal/Reddet/Sistemden Çık' gibi seçeneklerin ücretsiz SMS veya e-posta gönderme yoluyla sağlanmasını kamu otoritesinden talep ediyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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