İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk veto		 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez veto hakkını kullanarak, İBB Meclisi'nin ekim ve kasım aylarında aldığı 3 kararı yeniden görüşülmek üzere Meclise iade etti.

Geçmiş yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait birçok araziyi elden çıkartan AK Parti, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından dikkat çeken bir adım atmıştı.

AK Parti'li meclis üyeleri, İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumları sırasında "ek gündem teklifi" vererek İBB'nin iştiraki İmar A.Ş'ye ait olan ve aralarında Levent İETT Garajı'nın da bulunduğu Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş'taki boş durumdaki bazı parsellerin yeşil alan ilan edilmesini sağlamıştı. Park alanına alınan araziler arasında, bir zamanlar 'Dubai Towers' gökdeleninin yapımı planlan Levent'teki İETT Garajı da bulunuyordu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun veto ettiği Meclis kararları, İBB Meclisi'nin aralık ayı toplantısının ilk günkü gündeminde yer aldı.

Bir diğer veto ise Başakşehir ve Tuzla İlçeleri muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların, park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin alınan karar için uygulandı.

İmamoğlu ayrıca muhtelif ilçelerde bulunan 12 adet taşınmazın ilçe belediyelerine devir ve tahsis işlemlerine ilişkin kararları da Meclis'e yeniden görüşülmesi için iade etti.