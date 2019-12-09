Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı
|09 Aralık 2019 17:28
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerini değerlendirme ve geliştirmeye yönelik olarak; bakanlık yöneticileri, dört büyük ilin il milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki çalışanların ve sendika temsilcilerinin katılımlarıyla, 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde çalıştay gerçekleştirmişti.
Bakanlık bu çalıştaya ilişkin raporu yayımladı.
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