Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'		 
Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı
 09 Aralık 2019 17:28
Yazdır
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştay Raporu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerini değerlendirme ve geliştirmeye yönelik olarak; bakanlık yöneticileri, dört büyük ilin il milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki çalışanların ve sendika temsilcilerinin katılımlarıyla, 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde çalıştay gerçekleştirmişti.

Bakanlık bu çalıştaya ilişkin raporu yayımladı.

Rapor için tıklayınız...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'
09 Aralık 2019 18:57		 'PISA sonuçları eğitimde kaliteli büyümeye işaret ediyor'
05 Aralık 2019 18:34
Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
05 Aralık 2019 13:55		 BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları
05 Aralık 2019 12:26
Ankara MEM, 917 öğretmenin TC No'larını yayınladı
04 Aralık 2019 16:21		 MEB, öğretmenler için dijital dönüşüm programı başlatıyor
04 Aralık 2019 14:12
Bakan Selçuk'tan PISA değerlendirmesi
03 Aralık 2019 15:21		 'Tasarım Beceri Atölyeleri' okul öncesine taşınıyor
03 Aralık 2019 13:46
MEB'den PİSA için değerlendirme raporu
03 Aralık 2019 11:53		 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
29 Kasım 2019 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:09 - Polis eşi için 'kendini vurdu' demişti! Gerçek ortaya çıktı20:05 - Özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı!20:01 - Kış lastiği denetimleri sürüyor19:57 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı19:53 - Akıncı Üssü davasına devam edildi19:48 - Savcı Sayan: Mafyacılık yapanlar varsa vazgeçsinler19:43 - Kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme! Bir ceset bulundu19:38 - Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenin doğum günü kutladı19:33 - Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz19:28 - Zonguldak belediye başkanı karton toplamayı yasakladı
19:24 - Darbe girişiminin küçük tanığından avukata 'anlamlı' cevap19:20 - Terör örgütünden kaçışlar sürüyor19:16 - 77. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı19:12 - TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek19:08 - Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Uluslararası hukuka uygundur19:04 - Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı18:57 - MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'18:52 - Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peder handke 1
Halı ile evlenen kadın 3
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
kuantum bilgisayarlar 1
akıllı 1
nerelisin 3
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
Sabrı ziyan etmek 1
bir yanlışlık olmalı 2
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam