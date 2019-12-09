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İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

İzmir'in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı
 09 Aralık 2019 17:46
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İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

İzmir'in Urla ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yer alan renkli Atatürk heykeli kaldırıldı.

Urla'da, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli, renkleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Tepkiler üzerine heykel bugün kaldırıldı.

İşletme sahibi Kahraman, yaptığı açıklamada, Anadolu'daki kilimlerde kullanılan renklerle bir heykel yaptıklarını belirterek, "Başka yere çektiler, üzgünüm." ifadesini kullandı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da bir işletmenin bahçesindeki Atatürk heykelinin kendileriyle bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Heykelin kullanımında tercih edilen gökkuşağı renklerinin LGBT'lilerce kullanılıyor olması büyük tepkiye neden olmuştu.

Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
Anadolu Ajansı
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