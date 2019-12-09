Şehir Üniversitesi organizatörü Ahmet Davutoğlu'nun kızı çıktı
|09 Aralık 2019 17:50
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Şehir Üniversitesi krizi patlak verdiğinde Ahmet Davutoğlu, okulun yönetiminde yer almadığını ve üniversiteyle bir ilişkisinin olmadığını iddia etmişti.
Organizatör Davutoğlu'nun kızı
Ahmet Davutoğlu'nun kızı Hacer Büke Davutoğlu, Şehir Üniversitesi kriziyle bizzat ilgileniyor. Hatta öyle ki bildirileri bizzat kendisi hazırlıyor, durum raporları çıkarıyor ve kamuoyu desteği sağlamak için organizasyonlar yapıyor.
Hacer Büke Davutoğlu'nun kullandığı mail adresi de şehir üniversitesi uzantılı.
Hacer Büke Davutoğlu, üniversitede geçtiğimiz günlerde 150 öğrenciyle yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Davutoğlu'nun kızı şehir hepimizin etiketiyle de imza kampanyası yürütüyor.
Şehir Üniversitesi iddiaları
7000 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Şehir Üniversitesi'ne ilişkin bir çok iddia ortalıkta dolaşıyor. Bunların büyük kısmı da Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer'e ilişkin.
Dinçer'in YÖK'ü ziyaretinde başkan ile kavga ettiği ve 'Bu işi çözeceksiniz, devran döncek hesap vereceksiniz' dediği söyleniyor.
Üniversitedeki ihalelere ilişkin de söylentiler var. Bir yastık alım ihalesinde maliyeti 20 lira olan yastıklar yerine 'ahbap'tan olsun denilip 50 liradan yastık alınıyor. Maddi krizde olduğu söylenen üniversitenin bir yıllık araç kiralama bedeli ise tam 20 milyon TL.
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