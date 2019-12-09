İstanbul ve Ankara'daki 'çakarlı korku' yakalandı
Ankara ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi
|09 Aralık 2019 18:00
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Ankara'da yaşayan A.Ö. kendisini iş adamı olarak tanıtıyor. Sosyal medya hesabı açan A.Ö. lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaşıyor. Araçlardaki çakarlar dikkat çekiyor.
Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö.'nün yanındakilerin diğer sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatıyor. A.Ö.'nün konvoyunu önceki gün Ankara Gölbaşı'nda polis tarafından durduruldu.
A.Ö.'ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.'ye ceza kesildiği öğrenildi.
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