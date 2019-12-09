Türkiye'den Nobel'e protesto!
|09 Aralık 2019 18:07
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2019 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Srebrenitsa Katliamına ilişkin sözleri nedeniyle ödüle ve komiteye tepkiler sürüyor. Türkiye, tepki için Nobel törenine katılmayacak.
Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
77 yaşındaki yazar yarın ödülünü alacak. Ancak Handke'nin Srebrenitsa katliamına ilişkin sözleri ve Bosna kasaplarına verdiği destek ödülü eleştirilerin odağı haline getirdi.
Türkiye de tepki olarak yarınki törene katılmama kararı aldı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.
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