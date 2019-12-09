Borsa günü düşüşle tamamladı
|09 Aralık 2019 18:17
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 108.786,06 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile bilişim oldu.
Gün içinde yükselerek 109.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.500-109.000 bandında dengelendi.
Analistler, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'yla hareketlenecek gündeme kadar piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini belirtti.
Yarın yurt dışında Çin'de enflasyon verisi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
09 Aralık 2019 18:27
|Dolar haftanın ilk gününü artışla kapattı
09 Aralık 2019 17:15
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Aralık 2019 13:09
|Çeyrek altın ne kadar?
09 Aralık 2019 12:49
|Gün ortasında dolar yükselişe geçti
09 Aralık 2019 12:07
|Gram altın 273 lira seviyelerinde
09 Aralık 2019 10:58
|Borsa, haftaya yatay başladı
09 Aralık 2019 10:17
|Dolar güne yükselişle başladı
09 Aralık 2019 09:38
|Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
06 Aralık 2019 18:35
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
06 Aralık 2019 18:22