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12 milyon liralık lojman satışta

Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenleme sonrası, kamu lojmanlarının satışına başlandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satışa sunduğu lojmanlar arasında deniz manzaralı olanlar da var. İstanbul Bebek'te deniz manzaraları daire 11 milyon 975 bin TL üzerinden satışa sunuldu
 09 Aralık 2019 18:38
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12 milyon liralık lojman satışta

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda, İstanbul'un yanı sıra Ankara'da çok sayıda kamu konutunu satışa sundu.

İstanbul'da satışa sunulan lojman sayısı 109. Bunlardan Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi'nde deniz manzaralı daire 11 milyon 975 bin TL üzerinden satışa sunuldu.

180 metrekarelik daire sahil yolunda ve denize 30 metre uzaklıkta. Satın almak isteyenler 9 Ocak'ta, 1 milyon 197 bin TL teminatı yatırmalarının ardından ihaleye girebilecek. Bu daire kapalı teklifle satılacak.

İstanbul'da ayrıca 840 bin TL bedel üzerinden Bakırköy'de çok sayıda daire de satışa sunuldu.

Ankara'da daire fiyatları 350 bin TL civarında.

MEMURA İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN YÜZDE 10 İNDİRİM

Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle oturduğu lojmanı satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.

Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.

İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde oturduğu lojmanı satın alabilecek. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde ise kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.
NTV
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