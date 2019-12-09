TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.
|09 Aralık 2019 19:12
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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.
İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerini kullandı.
#MilliTeknolojiHamlesi'nin festivali #TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!#Teknofest20Gaziantep ️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/U35tQGQoxESelçuk Bayraktar (@Selcuk) December 9, 2019
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