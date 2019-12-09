Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'		 
Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.
 09 Aralık 2019 19:12
Yazdır
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka doktorların en büyük yardımcısı olacak
08 Aralık 2019 11:09		 Türk yazılım şirketi en iyiler arasında
07 Aralık 2019 20:23
Gelişmiş yapay zekalı Akıncı TİHA, ilk kez havalandı
07 Aralık 2019 00:05		 Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
06 Aralık 2019 16:20
Yerli ve milli mail 'OMail'de ilk imzalar atıldı
06 Aralık 2019 13:22		 Ulaştırmada gelecek yıla 'bilişim' damga vuracak
05 Aralık 2019 20:52
'10 yıl içinde robotlar en yakın arkadaşımız olacak'
05 Aralık 2019 20:11		 Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı açıldı
05 Aralık 2019 13:43
Üretilen Bayraktar İHA/ SİHA sayısı 98 oldu
05 Aralık 2019 11:39		 BTK, 11 farklı akıllı telefon satışını yasakladı! İşte o modeller
05 Aralık 2019 10:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - Özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı!20:01 - Kış lastiği denetimleri sürüyor19:57 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı19:53 - Akıncı Üssü davasına devam edildi19:48 - Savcı Sayan: Mafyacılık yapanlar varsa vazgeçsinler19:43 - Kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme! Bir ceset bulundu19:38 - Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenin doğum günü kutladı19:33 - Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz19:28 - Zonguldak belediye başkanı karton toplamayı yasakladı19:24 - Darbe girişiminin küçük tanığından avukata 'anlamlı' cevap
19:20 - Terör örgütünden kaçışlar sürüyor19:16 - 77. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı19:12 - TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek19:08 - Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Uluslararası hukuka uygundur19:04 - Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı18:57 - MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten 'BİZDEN'18:52 - Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor18:48 - 'Bu sistemde Meclis daha verimli ve daha bağımsız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
Öncelikli alanlar için üniversitelere 535 kişilik atama izni
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peder handke 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
marriage story 4
Sabrı ziyan etmek 1
nerelisin 3
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
kuantum bilgisayarlar 1
akıllı 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam