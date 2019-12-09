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Darbe girişiminin küçük tanığından avukata 'anlamlı' cevap

Sanık avukatının, "Askerlerle savaşmaya mı gittiniz?" sorusunu, "Askerle değil teröristle savaşmaya gittim." diye yanıtlayan tanık Birgören, aynı avukatın "Asker mi terörist?" sorusuna da "Vatandaşa kurşun sıkan terörist değil midir?" karşılığını verdi
 09 Aralık 2019 19:24
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Darbe girişiminin küçük tanığından avukata 'anlamlı' cevap

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Mustafa İnce, olay tarihinde TRT'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, ana nizamiyede nöbet tuttuğu sırada askerlerin yerleşkeye geldiğini anlattı.

Askerlerin, silahını aldığını, ellerini bağladığını ve yere yatırdıklarını söyleyen İnce, "Ne olduğunu sorduğumda cevap vermediler. Bazıları tatbikat dedi. Bazıları IŞİD saldırısı olduğunu söyledi."

İnce, bir süre sonra helikopterden ateş açıldığını, daha sonra halkın yerleşkeye geldiğini, vatandaşları gören darbeci askerlerin dağıldığını, daha sonra polislere teslim olduklarını ifade etti.

Tanık Ercan Söküt de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Gölbaşı'ndaki evinden komşusu Mustafa Aldı ile önce Özel Harekat binasına oradan da TRT yerleşkesine gittiklerini anlattı.

TRT nizamiyesinin önünde askerlerin havaya ateş açtığını gördüklerini aktaran Söküt, "Askerlere, bu yaptığınız yanlış, bu bir darbedir, gelin teslim olun dedim. Dinlemediler. Ağaçlık alanda bir rütbeli ateş ediyordu. Arkadaşım Mustafa'yı ayağından vurdu. Sonra onu oradan aldım, hastaneye götürdüm." diye konuştu.

Kendisinin de elinden yaralandığını ifade eden Söküt, darbe girişiminde bulunan askerlerden şikayetçi olduğunu bildirdi.

- "TRT'yi işgalden kurtarmak için oradaydık."

Tanık Mehmet Birgören de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra oğlu ve damadıyla TRT binasının önüne gittiklerini, nizamiyede 30 kadar asker gördüğünü ve bu askerlerin havaya ateş açtıklarına tanık olduğunu söyledi.

"TRT'yi işgalden kurtarmak için oradaydık." ifadelerini kullanan Birgören, askerlerin ateş açması sonucu seken mermi parçaları nedeniyle kendisinin ve oğlunun yaralandığını, bölgeden ayrılıp önce eve, ardından da hastaneye gittiklerini söyledi.

Olay tarihinde 13 yaşında olan ve babasıyla birlikte darbe girişimine karşı koymak için TRT yerleşkesinin önüne giden Muhammet Emin Birgören de o gece yaşadıklarını mahkemede tanık sıfatıyla anlattı.

Muhammet Emin Birgören, babasıyla ve eniştesiyle TRT binasının önüne gittiklerinde askerlerin vatandaşları içeri sokmamak için havaya ateş açtıklarını gördüğünü söyledi.

Mermileri azalınca askerlerin geriye doğru çekildiklerini ifade eden Birgören, "Askerler orada halkımıza kötü davranıyordu. Yapmaması gereken şeyler yapıyordu. Biz oraya savaşmaya gitmiştik. Nizamiye kapısından seken mermiler üzerime geldi. Vatandaşlar içeri girmeye başlayınca bizde hastaneye gittik." dedi.

Sanık avukatlarının sorularını yanıtlayan Birgören, bir avukatın, "Savaşmaya gittim dediniz. Askerle savaşmaya mı gittiniz?" sorusunu, "Askerle savaşmaya değil, teröristle savaşmaya gittim." şeklinde yanıtladı.

Birgören, avukatın, "Asker mi terörist?" sorusu üzerine ise "Vatandaşa kurşun sıkan terörist değil midir?" karşılığını verdi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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