Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenin doğum günü kutladı
|09 Aralık 2019 19:38
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin sosyal medya üzerinden bir öğretmenden gelen doğum günü kutlamadığı mesajından sonra makamında öğretmene sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda 24 Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde 24 etkinlik yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlerle birlikte etkinliklere katıldı. Kente 12 kilometre mesafedeki köy okulunda görev yapan Şevval Ceren Ertaş'a, İstanbul'dan annesini getirterek Öğretmenler Günü sürprizi yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Naci Gökçe Anadolu Lisesinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Buse Ayhan'a da doğum gününü etkinliği düzenleyerek, çeşitli hediyeler verdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında meslektaşına yapılan doğum günü sürprizini duyan Patnos ilçesinde bulunan İMKB İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Meryem Demirbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e sosyal medya üzerinden mesaj atarak, "24 Kasım'da doğum günü olduğunu ve kutlamadığını" not düşerek gönderir. Sosyal medya mesajını alan Tekin, mesaj sonrası öğretmen Demirbaş'ı makamına davet eder. Meslektaş eşi ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'i makamında ziyaret eden öğretmen Demirbaş, doğum günü sürpriziyle karşılaşır. Mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşayan öğretmen Demirbaş, Tekin'e bu nazik davranışından dolayı teşekkür etti. Öğretmen Demirbaş'ın doğum gününü kutlayan Tekin, öğretmen Demirbaş'a çeşitli hediyeler verdi. Öğretmen Demirbaş ve eşi ile bir süre sohbet eden Tekin, Meryem öğretmenin sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajı gördüğünde bir sürpriz yapmak istediğini ifade ederek, " Öğretmenimizin gönlünü almak için makama davet ettim. Kendisine doğum gününü sürprizi yaptım ve doğum gününü kutladık. Öğretmenimizin doğum gününü kutlar, meslek hayatında başarılar dilerim. Bir öğretmen olarak her zaman meslektaşlarımın yanındayım"dedi.
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