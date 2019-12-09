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Kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme! Bir ceset bulundu

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışamları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.
 09 Aralık 2019 19:43
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Kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme! Bir ceset bulundu

Uludağ'da kar altında bir ceset bulundu. Naaşın kayıp iki dağcıdan birine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Bursa'da geçen hafta pazar günü zirve yürüyüşüne çıktıkları Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

Dün, AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont ve bere bulmuştu ve montun kayıp iki dağcıdan Efe Sarp'a ait olduğu belirlenmişti. Valilik, montun bulunmasının ardından aramaların 1 kilometrelik alana yoğunlaştırıldığını bildirdiğini duyurmuştu.

DHA
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