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Savcı Sayan: Mafyacılık yapanlar varsa vazgeçsinler

"(Belediyenin minibüs satın alması) Mafyacılık yapanlar varsa bu işlerden vazgeçsin. Bize sökmez, benim tehditle geri adım atacağımı zannediyorlar. Benim geri vitesim yok"
 09 Aralık 2019 19:48
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Savcı Sayan: Mafyacılık yapanlar varsa vazgeçsinler

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediyenin minibüs satın almasına ilişkin "Mafyacılık yapanlar varsa bu işlerden vazgeçsin. Bize sökmez, benim tehditle geri adım atacağımı zannediyorlar. Benim geri vitesim yok." dedi.

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Sayan, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları çözmek için yaptıkları çalışmalara değinerek, bu çerçevede mevcut dolmuş sürücülerinin tehdit içerikli konuşmalarına tepki gösterdi.

Önceki dolmuş sahiplerinin olayı başka yönlere çekerek huzursuzluk çıkardığını dile getiren Sayan, "Fakat dolmuşçu arkadaşlar ısrarla 'siz yapamazsınız, edemezsiniz, böyle bir şey olamaz, biz asarız, keseriz, siz bizim ekmeğimizle oynuyorsunuz' diyorlar. Ya arkadaş siz 46 kişisiniz. Ağrı ilçeleriyle birlikte 650 bin nüfuslu bir yer. Ben 46 aile için bütün bir Ağrı'dan vaz mı geçeyim, böyle bir anlayış var mı, böyle bir sistem var mı?" diye konuştu.

- "Benim yoğurt yiyişim böyledir arkadaşlar"

Kentte hizmet veren mevcut dolmuşların 3 ailenin elinde olduğunu ve bunların sürekli adaletten bahsettiğini ifade eden Sayan, şunları kaydetti:

"Biz dolmuş sahiplerine 'her şey bize ait size ayda 5 bin lira para vereyim hatlardan çekilin dedik', 'yok' dediler. 'Peki o zaman sizin otobüsünüz 150 bin lira, ben de üzerine 450 bin lira hat parası vereyim size toplam 600 bin lira yapıyor. Ben bu 600 bin lirayı size vereyim ulaşımdan çekilin' deyince, 'yok çekilmiyoruz' cevabını verdiler. O zaman belediye kendi sisteminde devam etsin, siz de kendi sisteminizde devam edin. Serbest piyasadır, isteyen otobüse biner, isteyen minibüse, isteyen de taksiye biner. Her yiğidin, bir yoğurt yiyişi var. Benim yoğurt yiyişim böyledir arkadaşlar. Bunlar yalan söylüyor, milleti kandırıyorlar. Siz burada ticaret yapıyorsanız ve 10 yıldır da kazanıyorsanız, bu milleti rahatsız ediyorsanız, yaşlısını almıyorsanız olmaz öyle."

- "Biz tehditle iş yapacak insanlar değiliz"

Sayan, dolmuş sürücülerinin, belediyenin yaptığı hiçbir teklifi kabul etmediğini belirtti.

Hat ücretlerinde sembolik rakamlar belirlediklerini söyleyen Sayan, şöyle konuştu:

"Dolmuşçu arkadaşlar olayı yanlış yönlere çekmeye çalışıyorlar. Farklı farklı söylemlerde bulunuyorlar. Tehditvari konuşuyorlar, bunların bize sökmeyeceğini bilmelerini isterim. Biz tehditle iş yapacak insanlar değiliz. Ağrı'nın menfaatine ne gerekiyorsa biz onu yapmaya hazırız. 66 aracımızla hastabüslerimizle birlikte seçim vaatlerimizden biri de öğrencileri bedava taşımaktı. Kanun buna müsaade etmediği için biz 25 kuruş gibi sembolik bir ücret koyarak diğer ücretleri de aşağıya çekerek hatlarda normal ulaşıma başladık."

- "Devlet var, devlet bunlara pabuç bırakmaz"

Sayan, kanun dışı bir şeye asla pabuç bırakmayacağını da dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hangi konuyu söylüyorsak tutturmuşlar 'hatlarımız bir milyon' diyorlar. İstanbul'da hat bir milyon değil. Gariban Ağrı'da bir milyon nerede var. Kim hat alacak, niye bu kadar yükseltmişsiniz? Devlet var, devlet bunlara pabuç bırakmaz. Mafyacılık yapanlar varsa bu işlerden vazgeçsin. Bize sökmez, benim tehditle geri adım atacağımı zannediyorlar. Benim geri vitesim yok. Devletin birimlerine gidin hakkınızı arayın. Ne yaparsanız yapın ama kanun dışı bir şeye asla pabuç bırakmam. Bizim dolmuşlarımız Ağrı'ya hayırlı ve uğurlu olsun. Biz bu işin iyi niyetli olan tarafındayız."
Anadolu Ajansı
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