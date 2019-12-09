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Eşini öldüren uzman çavuş hakkında müebbet hapis isteniyor

Yakınlarının düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içerisinde eşi Müberra K'yi öldüren uzman çavuş Gökhan K hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi- İddianamede, Gökhan K'ye "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi
 09 Aralık 2019 20:13
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Eşini öldüren uzman çavuş hakkında müebbet hapis isteniyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içerisinde eşi Müberra K'yi öldüren uzman çavuş Gökhan K'ye (26) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gaziantep'ten yakınlarının düğünü için gittikleri Elbistan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde otomobilde eşini silahla öldüren uzman çavuş Gökhan K hakkında hazırlanan iddianame, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Müberra K'nin sağ kulak arkasına isabet eden mermi nedeniyle hayatını kaybettiği, sanık Gökhan K'nin ise her iki elinde ve yüzünde atış artıkları bulunduğu belirtildi.

Gökhan K'nin Elbistan ve Afşin ilçelerinde husumetlisinin bulunmadığı, bu durumda silahını, namlusuna mermi verilmiş şekilde taşıması için sebep bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanığın Müberra K'ye doğru eğilip hedef olarak atış yaptığına yer verildi.

Sanığın asker olması dolayısıyla silah kullanma konusunda özel eğitim aldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca tanık beyanlarından şüphelinin olaydan sonra 'yeter artık senin yaptığın', 'vurdum' şeklinde beyanda bulunmuş olduğunun anlaşılması, kolluk ve cumhuriyet savcısı huzurundaki çelişkili beyanları, eşine yönelik şiddete meyilli kişiliği birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suç tarihinde maktul ile aralarında yaşanan sebebi anlaşılamayan tartışma nedeniyle sahibi bulunduğu ruhsatlı silahı ile maktulün araçta bulunduğu sırada onun bulunduğu sağ ön kapıyı açarak yakın mesafeden öldürmeye elverişli kafa bölgesine bir el ateş etmek suretiyle kasten adam öldürmek suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilk duruşması 19 Aralık'ta Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya müdahil olarak katılacağı öğrenildi.

- Olay

Gaziantep'te görevli uzman çavuş Gökhan K, eşi Müberra K. (24) ile yakınlarının düğün törenine katılmak üzere ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'ne gelmiş, otomobilde eşi Müberra K'yi silahla başından vurmuş, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müberra K. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Gökhan K. ise tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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