'Yunanistan uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi'
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
|09 Aralık 2019 20:33
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İçişleri Bakanlığı, Yunanistan uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.
Bu kapsamda Yunanistan uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
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