Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek		 
Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rekor geldi! Milyonlarca yabancı bu kez orayı seçti

Kapadokya bölgesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı
 09 Aralık 2019 20:38
Yazdır
Rekor geldi! Milyonlarca yabancı bu kez orayı seçti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244, Şubat ayında 128 bin 955, Mart ayında 188 bin 487, Nisan ayında 360 bin 46, Mayıs ayında 33 bin 655, Haziran ayında 428 bin 230, Temmuz ayında 393 bin 728, Ağustos ayında 566 bin 33 ve Eylül ayında 380 bin 12, Ekim ayında 382 bin 719 Kasım ayında 370 bin 482 olmak üzere 11 ayda 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kasım ayında da rekor kırıldı

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Kasım ayında ise 370 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kasım ayı içerisinde Zelve ören yerlerini 124 bin 436,Göreme Açık Hava Müzesi'ni 107 bin 36, Kaymaklı yeraltı şehrini 48 bin 223, Derinkuyu yeraltı şehrini 31 bin 884 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini Kasım 2018 yılında ise 203 bin 905 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!
09 Aralık 2019 21:38		 İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta
09 Aralık 2019 11:13
Kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
09 Aralık 2019 10:45		 Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
09 Aralık 2019 10:20
Merkez Bankasında zorunlu karşılıklarda değişiklik yapıldı
09 Aralık 2019 09:45		 Karayollarında durum
09 Aralık 2019 09:35
İnsani Gelişme Endeksi'nde 59'uncu sırada yer aldık
09 Aralık 2019 08:31		 12 günlük bütçe maratonu başlıyor
09 Aralık 2019 08:27
Terör bitti, turist geldi
09 Aralık 2019 07:11		 Bu tershanenin sipariş defteri 2022 yılına kadar dolu
08 Aralık 2019 21:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:18 - Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı22:13 - AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi22:08 - Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu22:03 - Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!21:58 - Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor21:53 - Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız21:48 - Doktora kafa atan saldırgan yakalandı21:43 - Ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü21:38 - Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!21:33 - Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
21:27 - 'Dişlerimizi çektikten sonra fiyat yükseltti' iddiası21:23 - Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı21:18 - HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı21:13 - Şehit Esma Astsubay'ın acı haberi ailesine verildi21:08 - İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek20:58 - Doğa severlerin yeni gözdesi 'Eğirdir Gölü'20:53 - İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması20:48 - İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Sarıgül oğlunu evlendirdi. Nikahı İmamoğlu kıydı, Yıldırım ve Gökçek şahit oldu
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halı ile evlenen kadın 4
120 bin dolarlık çalışma 2
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
marriage story 4
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
nerelisin 3
akıllı 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
kuantum bilgisayarlar 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam