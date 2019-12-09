İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
|09 Aralık 2019 20:48
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Esenyurt'ta parkta zihinsel engelli genç kız H.A'yı, taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki H.A. adlı zihinsel engelli genç kız bankta oturduğu sırada, yanına gelen 52 yaşındaki G.T. tarafından taciz edildi.
Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darp etmeye başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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