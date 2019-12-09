Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek		 
Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantısını yöneten Başkan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve Melen Barajı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 09 Aralık 2019 20:53
Yazdır
İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantısını yöneten Başkan Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ve Melen Barajı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan bir ankette İstanbulluların yüzde 88'nin Kanal İstanbul ile ilgili "Bir fikrim yok" dediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna açık çalıştay yaparak bilim adamlarını konuyu konuşmak üzere davet edeceklerini söyledi. Melen Barajı'nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, barajdaki çatlakların fotoğrafını gösterdi

"ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ BİR MİRAS BIRAKMAYALIM"

Meclis üyelerini de çalıştaya özellikle davet eden İmamoğlu, "Bugüne kadar Kanal İstanbul ile ilgili bir tane kamuoyuna açık bir çalıştay yapılmamıştır. Bu konuyu bilim insanlarının tartışması gerekir. Kimse 3 çocuk babası vatandaş Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'u yapıyoruz' diye dayatamaz. Yaptığımız her şey bu şehre fayda vermelidir. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bu ülkede 75 milyar lirayı neden harcıyoruz? İstanbul'a ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza kötü bir miras bırakmayalım" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı mı var? Toplamın yüzde 15'ine denk gelen 136 milyon metrekarelik tarım alanı yok olacak. Bu şehirde tam 1 milyon boş konut stoku var. Şehir genelinde imarlı arazilerin yüzde kaçı boş? Hiç hesaplandı mı? 1 milyon 150 bin yeni nüfus deniyor. Bence 2 milyon olacak. 1 milyar 250 milyon metreküp hafriyat dolguya dönüşecek deniliyor. Bence 2 milyar metreküp olacak. Türkiye'de her zaman bir denilir iki yapılır. Bakınız, Boğaz'da artık tanker geçişleri azalıyor. Petrol ve doğalgaz taşınması için Türkiye'nin de ortak olduğu boru hatları yapıldı. İleriki yıllarda tankerle taşıma minimuma inecek" diye konuştu.

MELEN BARAJINDAKİ ÇATLAKLARI GÖSTERDİ

İBB Meclisi'nde tartışılan Melen Barajı'nın son durumu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, barajdaki çatlakların fotoğraflarını gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı'nı ziyaret etmesine rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadığını, İSKİ Genel Müdürü'nü DSİ ile görüştürerek sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdiğini aktaran İmamoğlu, "Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?' diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020'de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor" ifadesini kullandı.

KÖYLERDE SU İNDİRİMİ İÇİN YETKİ TBMM'DE

İmamoğlu, MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın gündeme getirdiği kanun değişikliği nedeniyle İSKİ'nin uygulayamadığı, "İstanbul'daki 33 köyün köy statüsünün 5 yıl daha uzatılarak su faturalarının 1 liradan ödenmeye davam etmesi" önerisiyle ilgili ise "Bakış açınızın yanındayım. Ancak, kanun değişikliği var. Bu konu İBB Meclisi'nin değil TBMM'nin konusudur. Beraber Ankara'ya gidelim. Bunu lütfen partileriniz TBMM'de dile getirsin. Bizim partimiz de dile getirecek. Bu haliyle kanuna aykırı bir konuyu burada konuşmayalım" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi
09 Aralık 2019 22:13		 Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu
09 Aralık 2019 22:08
Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor
09 Aralık 2019 21:58		 Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız
09 Aralık 2019 21:53
Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
09 Aralık 2019 21:33		 'Yunanistan uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi'
09 Aralık 2019 20:33
Savcı Sayan: Mafyacılık yapanlar varsa vazgeçsinler
09 Aralık 2019 19:48		 Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Uluslararası hukuka uygundur
09 Aralık 2019 19:08
Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı
09 Aralık 2019 19:04		 'Bu sistemde Meclis daha verimli ve daha bağımsız'
09 Aralık 2019 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:18 - Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı22:13 - AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi22:08 - Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu22:03 - Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!21:58 - Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor21:53 - Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız21:48 - Doktora kafa atan saldırgan yakalandı21:43 - Ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü21:38 - Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!21:33 - Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
21:27 - 'Dişlerimizi çektikten sonra fiyat yükseltti' iddiası21:23 - Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı21:18 - HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı21:13 - Şehit Esma Astsubay'ın acı haberi ailesine verildi21:08 - İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek20:58 - Doğa severlerin yeni gözdesi 'Eğirdir Gölü'20:53 - İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması20:48 - İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Sarıgül oğlunu evlendirdi. Nikahı İmamoğlu kıydı, Yıldırım ve Gökçek şahit oldu
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferdi kadıoğlu 1
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
Sabrı ziyan etmek 1
geveze insan 2
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
peder handke 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
bir yanlışlık olmalı 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam