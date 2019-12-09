Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek		 
Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li 2 ilçe belediye başkanı ve 1 eş başkan tutuklandı.
 09 Aralık 2019 21:18
Yazdır
HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li 2 ilçe belediye başkanı ve 1 eş başkan tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 5 şüpheliye yönelik 6 Aralık 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Başkale, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, Özalp Belediyesi sözde eş başkanı Diren Örenci ve Muradiye Belediyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheliden hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca Erkan Acar ve Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yılmaz Şalan, Yakup Almaç ve Diren Örenci tutuklanmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı
09 Aralık 2019 22:18		 Akıncı Üssü davasına devam edildi
09 Aralık 2019 19:53
Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
09 Aralık 2019 19:20		 Adana'daki FETÖ davasında 1 ceza 5 beraat kararı
09 Aralık 2019 18:02
Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
09 Aralık 2019 17:35		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
09 Aralık 2019 15:54
Terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15 yıl hapis istendi
09 Aralık 2019 14:28		 İçişleri: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
09 Aralık 2019 13:39
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
09 Aralık 2019 13:19		 DEAŞ bombacısı Telegram kullanıyor
09 Aralık 2019 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:18 - Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı22:13 - AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi22:08 - Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu22:03 - Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!21:58 - Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor21:53 - Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız21:48 - Doktora kafa atan saldırgan yakalandı21:43 - Ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü21:38 - Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!21:33 - Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
21:27 - 'Dişlerimizi çektikten sonra fiyat yükseltti' iddiası21:23 - Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı21:18 - HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı21:13 - Şehit Esma Astsubay'ın acı haberi ailesine verildi21:08 - İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek20:58 - Doğa severlerin yeni gözdesi 'Eğirdir Gölü'20:53 - İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması20:48 - İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Sarıgül oğlunu evlendirdi. Nikahı İmamoğlu kıydı, Yıldırım ve Gökçek şahit oldu
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
120 bin dolarlık çalışma 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
peder handke 1
Halı ile evlenen kadın 4
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
akıllı 1
Sabrı ziyan etmek 1
kuantum bilgisayarlar 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
ferdi kadıoğlu 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam