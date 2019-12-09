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Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
|09 Aralık 2019 21:23
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Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yozgat'tan Kayseri yönüne giden Semra Yörenk idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, Düver mevkisinde, köpeğe çarptığı için durduğu öne sürülen Özlem Karahan'ın kullandığı 06 BJA 602 plakalı otomobile çarpıp devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.
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