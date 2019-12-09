Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek		 
Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
 09 Aralık 2019 21:23
Yazdır
Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat'tan Kayseri yönüne giden Semra Yörenk idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, Düver mevkisinde, köpeğe çarptığı için durduğu öne sürülen Özlem Karahan'ın kullandığı 06 BJA 602 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!
09 Aralık 2019 22:03		 Doktora kafa atan saldırgan yakalandı
09 Aralık 2019 21:48
İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
09 Aralık 2019 20:48		 Polis eşi için 'kendini vurdu' demişti! Gerçek ortaya çıktı
09 Aralık 2019 20:09
Özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı!
09 Aralık 2019 20:05		 Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
09 Aralık 2019 19:57
Bursa Valisi: Mont ve bere dışında herhangi bir bulgu yok
09 Aralık 2019 19:43		 İnternet üzerinden sahte kimlik satan firari hükümlü yakalandı
09 Aralık 2019 17:39
İstanbul'da 'sahte polisler' bekçilere yakalandı
09 Aralık 2019 17:09		 Ceren'in katili, cebinde bıçakla lokantaya girip çorba istemiş
09 Aralık 2019 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:18 - Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı22:13 - AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi22:08 - Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu22:03 - Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!21:58 - Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor21:53 - Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız21:48 - Doktora kafa atan saldırgan yakalandı21:43 - Ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü21:38 - Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!21:33 - Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
21:27 - 'Dişlerimizi çektikten sonra fiyat yükseltti' iddiası21:23 - Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı21:18 - HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı21:13 - Şehit Esma Astsubay'ın acı haberi ailesine verildi21:08 - İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek20:58 - Doğa severlerin yeni gözdesi 'Eğirdir Gölü'20:53 - İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması20:48 - İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Sarıgül oğlunu evlendirdi. Nikahı İmamoğlu kıydı, Yıldırım ve Gökçek şahit oldu
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir yanlışlık olmalı 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
Sabrı ziyan etmek 1
geveze insan 2
akıllı 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Halı ile evlenen kadın 4
marriage story 4
ferdi kadıoğlu 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam