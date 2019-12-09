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Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli rakama geçeceğiz."
 09 Aralık 2019 21:53
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Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon ve faiz ile ilgili yaptığı açıklama

Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız artık güven veriyor. Bunun bereketini göreceğiz. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakamı yakalayacağız. 2020'de buna ulaşacağız.

Şimdi hem kamu hem özel bankara kredi vermeye başladılar. Özel bankalar nazlanıyordu. Yatırımcıların teşvikini artıracaktır.

Trump bu konuda samimi, 'Bunu böyle yapacaksınız' dedi. Temennim odur ki bu adımı birlikte atarız. Rusya ile nerelerdeydik nerelere geldik. TürkAkım ile beraber buradaki hacim daha da artabilir.

Bize inansınlar kendilerine özellikle inansınlar biz bir defa ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine çıkma yarışını başarıyla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Dışa bağımlılığımız her geçen gün düşüyor. Biz yerli ve milli istikrarlı bir Türk parasına da geçelim istiyoruz. Gelin cebimizde kendi paramızı taşıyalım. Daha istikrarlı bir Türk parası sayesinde enflasyonun kalıcı tek hanelere düştüğünü göreceksiniz. Düşük faiz ve düşük enflasyon. Eğer faizi düşürürsek kesinlikle enflasyon da düşecektir. Çünkü biz bunu yaşadık. Ciddi mücadeleler verdik. Doğru orantılır faizle enflasyon. Ama ben uygulamanın nasıl gerçekleştiğini bu işi yaşayarak görmüş birisiyim. Bu adımı atıyoruz.

Zorunlu tasarrufta biz devletin memuruna ve işçisine borçlu olduğunu gördük. Devlet memuruna ve işçisine niye borçlu olsun, bunu halletmemiz lazım. 10 milyon işçi ve memur alacaklıydı ve 17 milyar lirayı biz işçi ve memurumuza ödedik. Hala bunu görmek istemeyenler var. Biz borçlu bir devlet aldık ama bu borçları ödeyerek bu hale getirdik.

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Memurlar.Net
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