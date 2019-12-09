Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek		 
Emekli öğretmen: Matematik'te Pi sayısı gereksiz		 
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi

Sosyal medya hesabından Suriyeliler ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme gelen eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, partiden ihraç edildi.
 09 Aralık 2019 22:13
Yazdır
AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi. AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.

AK Parti'li eski vekil partiden ihraç ediliyor

"SURİYELİLERİ TÜRKLERİN SIRTINDAN İNDİRİN ARTIK" DEMİŞTİ

İstanbul Bakırköy'de bir evde 3 kişilik bir ailenin cansız bedeni bulunmuştu. Bakırköy Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilmişti.

Pelin Gündeş Bakır, söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu
09 Aralık 2019 22:08		 Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor
09 Aralık 2019 21:58
Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız
09 Aralık 2019 21:53		 Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
09 Aralık 2019 21:33
İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması
09 Aralık 2019 20:53		 'Yunanistan uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi'
09 Aralık 2019 20:33
Savcı Sayan: Mafyacılık yapanlar varsa vazgeçsinler
09 Aralık 2019 19:48		 Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Uluslararası hukuka uygundur
09 Aralık 2019 19:08
Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı
09 Aralık 2019 19:04		 'Bu sistemde Meclis daha verimli ve daha bağımsız'
09 Aralık 2019 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:18 - Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı22:13 - AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi22:08 - Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi belli oldu22:03 - Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!21:58 - Kılıçdaroğlu: Bütçeyi bir devlet memuru sunuyor21:53 - Erdoğan: 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız21:48 - Doktora kafa atan saldırgan yakalandı21:43 - Ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü21:38 - Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!21:33 - Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması
21:27 - 'Dişlerimizi çektikten sonra fiyat yükseltti' iddiası21:23 - Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı21:18 - HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı21:13 - Şehit Esma Astsubay'ın acı haberi ailesine verildi21:08 - İstanbul'da 33 eski köy suyu zamlı ödeyecek20:58 - Doğa severlerin yeni gözdesi 'Eğirdir Gölü'20:53 - İmamoğlu'ndan Melen ve Kanal İstanbul açıklaması20:48 - İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı ilk defa konuştu
Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Genar, Metropoll ve Konda'nın genel seçim anketi
Urla Belediyesi: Atatürk heykelini biz yapmadık
EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Sarıgül oğlunu evlendirdi. Nikahı İmamoğlu kıydı, Yıldırım ve Gökçek şahit oldu
Davutoğlu hazırlıkları tamamladı, İçişlerinden randevu isteyecek
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
Yeni gelir vergisi tarifesi yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı 1
Sabrı ziyan etmek 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
Halı ile evlenen kadın 4
peder handke 1
geveze insan 2
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
kuantum bilgisayarlar 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
marriage story 4
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam