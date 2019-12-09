AK Parti'li eski Milletvekili partiden ihraç edildi
|09 Aralık 2019 22:13
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AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.
AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi. AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.AK Parti'li eski vekil partiden ihraç ediliyor
"SURİYELİLERİ TÜRKLERİN SIRTINDAN İNDİRİN ARTIK" DEMİŞTİ
İstanbul Bakırköy'de bir evde 3 kişilik bir ailenin cansız bedeni bulunmuştu. Bakırköy Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denilmişti.
Pelin Gündeş Bakır, söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.
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