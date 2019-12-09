Şırnak'ta EYP patladı: 1 uzman çavuş yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şuhutlu Uzman Çavuş Ömer Özkan yaralandı.
|09 Aralık 2019 22:18
|Yazdır
Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şuhutlu Uzman Çavuş Ömer Özkan yaralandı.
Şırnak'ın Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde sabah bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için bomba imha ekiplerinin çalışmaları sırasında yaşanan patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın (25) Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünden olduğu öğrenildi. Yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu, annesi Fadime ve babası Bilal Özkan'ın oğullarının yanına gittiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı
09 Aralık 2019 21:18
|Akıncı Üssü davasına devam edildi
09 Aralık 2019 19:53
|Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
09 Aralık 2019 19:20
|Adana'daki FETÖ davasında 1 ceza 5 beraat kararı
09 Aralık 2019 18:02
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
09 Aralık 2019 17:35
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
09 Aralık 2019 15:54
|Terör örgütü DEAŞ sanıklarına 15 yıl hapis istendi
09 Aralık 2019 14:28
|İçişleri: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
09 Aralık 2019 13:39
|EYP müdahalesinde patlama: 2 şehit, 7 yaralı
09 Aralık 2019 13:19
|DEAŞ bombacısı Telegram kullanıyor
09 Aralık 2019 11:50