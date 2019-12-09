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Afetlerde hayatımızı 'yerli uygulamalar' kurtaracak

Turkcell'in yerli uygulaması BİP üzerine entegre edilen ve yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen "Acil Durum Butonu" ile acil durumlarda kullanıcılar data üzerinden kesintisiz iletişim sağlayabilecek.
 09 Aralık 2019 22:28
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Afetlerde hayatımızı 'yerli uygulamalar' kurtaracak

Deprem başta olmak üzere doğal afetler gibi acil durumlarda hayat kurtaran bir fonksiyon halini alan iletişim, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı örneklerden sonra kamuoyunun ve şirketlerin öncelikli konusu haline geldi.

Başta Türkiye'de faaliyet gösteren GSM şirketleri olmak üzere, işin içinde olan tüm taraflar, alternatif çözümlerle olası acil durumlarda kesintinin minimuma indirilmesi ve hatta giderilmesi için kolları sıvadı.

Hükümet başta olmak üzere konunun aktörler, öncelikle yerli ve milli uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürürken, ses de yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçebilmek adına data üzerinden kesintisiz hizmet verecek çözümler ortaya çıkmaya başladı.

Bu çerçevede çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Turkcell'den de müjdeli haber geldi.

Data üzerinden kesintisiz, hızlı, kolay ve güvenli iletişim sağlaması hedeflenen Acil Durum Butonu ile operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP'in acil durumlarda hayat kurtarmaya yardımcı olması amaçlandı.

AA muhabirine bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyadaki benzer uygulamalar ile küreselde rekabet eden BiP'in yine bir ilke imza attığını ve yeni özelliği ile kesintisiz iletişime yeni bir boyut kazandıracağını söyledi.

Erkan, yayınlanan yeni sürümünde ana sayfaya eklenen kırmızı Acil Durum Butonu ile deprem, sel, doğal afet ve acil durumlarda, kullanıcıların BiP içinde belirledikleri "Acil Durum Kişileri"ne ihtiyaç anında tek bir dokunuşla "Güvendeyim" ya da "Acil Durum Bildirimi" durumlarını, konumlarını, BiP mesajı ve SMS olarak iletebileceğini aktardı.

Bununla birlikte özelliğin, BiP ile data üzerinden kesintisiz arama yapmalarına da olanak vereceğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Ek olarak tek bir tuş ile 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye'ye erişimi de mümkün kılıyor. BiP Acil Durum Butonu, doğal afet ve acil durumlarda yaşanan iletişim ihtiyacına yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir yenilik. Deprem başta olmak üzere afet ve acil durum konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu amaçla gerekli aksiyonlarımızı alarak özel ekiplerimizi oluşturduk. Bu konuda da rekabeti değil işbirliğini ve özverili çalışmayı ön plana çıkardığımızın altını çizmek isterim.

Normal durumlarda İstanbul'un mobil konuşma altyapısıyla saatte 48 milyon çağrı talebini yönetebiliyoruz. Bunun saatte 71 milyona çıkarılması için gerekli yatırım planımızı yaptık. Bu yatırım deprem gibi afet durumlarının yaşandığı anlarda şebekelerde 30 kata kadar çıkan trafik artışının yaratacağı aşırı yüklenmeyi çok daha hızlı eritecek ve şebeke trafiğini hızlıca normal çalışma seviyesine ulaştıracak."

"İnternet üzerinden iletişim kurmak çok daha doğru"

Erkan, "Bu noktada çok değerli bir hatırlatma da yapmak isterim. İnternet kapasitesinin şebeke üzerinden sesli arama yapma kapasitenin katbekat üzerinde olması sebebiyle acil durumlarda doğrudan şebeke üzerinden arama yapmak yerine, internet üzerinden sesli arama da yapılabilen yerli mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim kurmak çok daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Murat Erkan, bu yeni özelliği ile BiP kullanıcılarının her koşulda kesintisiz, hızlı ve kolay iletişim sağlamaları için çalışırken, Türkiye'nin uygulaması olarak, Türkiye'den tüm dünyaya hizmet etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, Türkiye'nin en çok indirilen yerli ve milli uygulaması BiP'in, kullanıcıları yeni teknolojiler ile rakiplerinden önce buluşturduğuna dikkati çeken Erkan, "BiP, kullanıcılarının da istediği yeni özelliği Gece Modu ile karanlık zemin üzerinde kullanım avantajı ile hem daha iyi mesajlaşma deneyimi sağlıyor hem de pil tasarrufu ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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