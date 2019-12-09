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Hasta eşinin ve 'kimsesiz' köyünün bekçisi oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu, kendilerinden başka kimsenin kalmadığı, ilçe merkezinde ikamet eden muhtar ve diğer vatandaşların da ara sıra uğradığı Sırhoca köyünde alzaymır hastası eşine bakıyor.
 09 Aralık 2019 22:38
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Hasta eşinin ve 'kimsesiz' köyünün bekçisi oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, muhtar ve diğer vatandaşların ara sıra uğradığı Sırhoca köyünde alzaymır hastası eşiyle yaşayan Mustafa Turgutoğlu, "kimsesiz" köyüne bekçilik yapıyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Sırhoca köyünde, iş bulmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için halkının yıllar içinde Söğüt'e göç etmesinden dolayı sadece 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu ve eşi kaldı.

Alzaymır hastası 79 yaşındaki eşi Havva Turgutoğlu'nun günlük ihtiyaçlarını karşılayan Mustafa Turgutoğlu, köyünün de bekçisi oldu. Evlatlık olarak büyüyen ve 13 yaşında evlendirilen Turgutoğlu çifti, bazen tarlalarına bakmak için gelen komşularının hasretini çekiyor.

Yatalak olan eşi için her sabah sobayı yakan ve ilaçlarını takip eden Turgutoğlu, şehirde yaşayan komşularının ev ve bahçelerini her gün kontrol ederek bir sorunla karşılaştığında onlara haber veriyor.

Köyüne gönüllü bekçilik yapan ve hasta eşi için "O bana Allah'ın emaneti." diyen Mustafa dede, ölünce yıllarca hizmet ettiği köyünün mezarlığına defnedilmek istiyor.

"Şehirden bedava ev verseler gitmem"

Mustafa Turgutoğlu, AA muhabirine, Sırhoca'da doğup büyüdüğünü ve köyüne uzun yıllar hizmet ettiğini söyledi.

Hem eşini hem de köyünü beklediğini belirten Turgutoğlu, köyünde 15-20 yıl azalık, 5 yıl muhtarlık yaptığını aktardı.

Sırhoca'da koruculuk ve kahyalık da yaptığını, bu köyün ekmeğiyle büyüdüğünü dile getiren Turgutoğlu, "İnsanlar tekrar köye dönerler ama biz görmeyiz. Köy gibisi yoktur, köylü milletin efendisidir. İnsanların köylerinden, memleketlerinden, topraktan ayrılmamalarını istiyorum. Söğüt'ten bedava ev verseler bana, yine de gitmem. Buraları hep ben toparladım, çoluk çocuk zahmet çekmesin diye çok emek verdim, ben buradan gitmem. Burada büyüdüm, buradan da karşı taraftaki mezarlığa gideceğim inşallah. Allah eşimi bana teslim etti, bakmaya mecburum." diye konuştu.

"Bu devirde az bulunacak insanlardan"

Yıllar önce Söğüt'e göç eden köyün eski sakinlerinden Hasan Yıldız da Sırhoca'nın, Söğüt'ün en eski 4-5 köyünden biri olduğunu belirtti.

Zamanla köy halkının Söğüt'e yerleştiğini söyleyen Yıldız, "Bir tek Mustafa dayımız kaldı burada, o da bu devirde az bulunacak insanlardan. Yengeye daha iyi bakabilmek için burada kalıyor. Bir taraftan da köyü bekliyor, kendisine minnettarız. Mustafa dayı, eşine bu kadar aşık olmasıyla da bizlere güzel bir örnektir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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