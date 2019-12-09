CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Belediye Meclisi'nde 'Artist' sözü ortalığı karıştırdı		 
Kart sahipleri dikkat! Milyonlarca lira silinecek!		 
Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencileri için sebzeleri 'enstrüman' yaptı

Silivri'de müzik öğretmenliği yapan Volkan Yaran, öğrencilerine daha keyifli ders verebilmek için sebzeleri enstrüman haline getirdi.
 09 Aralık 2019 22:48
Yazdır
Öğrencileri için sebzeleri 'enstrüman' yaptı

Silivri Çağrıbey Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan Volkan Yaran, öğrencilerine müziği daha çok benimsetebilmek için sebzeleri enstrüman haline getirdi.

Havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzeleri enstrümana dönüştüren Yaran'ın amacı, öğrencilerine doğadaki müziği de hissettirebilmek.

Volkan Yaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik ve seslerin yaşamın her anında olduğunu, sebzelerin yanı sıra yumurtayı da müzik aleti olarak kullandığını belirtti.

Herkesin doğadaki sesleri duyması gerektiğini dile getiren Yaran, "Sadece gerçek çalgılarla ve kültürlerle yaşayan, var olan, günümüze kadar bizlere ulaşmış o çalgıları tanıyoruz. Özellikle genç neslin ilgisini çekmek, müziğin evrende her yerde olduğunu hissetmelerini sağlamak için böyle bir deneme yaptım." dedi.

"Ben de havucun sesini duymak istiyorum"

Volkan Yaran, havuç, turp, kabak, brokoli gibi sebzelerin yanı sıra yumurtayı da bir matkap ucuyla delip akını boşaltarak müzik aleti olarak kullandığını dile getirdi.

Öğrencilerin özellikle havuçtan elde ettiği sese büyük ilgi gösterdiğini aktaran Yaran, şöyle devam etti:

"Akabinde hemen hemen her gün birkaç öğrenci, havuçlarla gelip, 'Öğretmenim bana da flüt yapar mısınız? Ben de havucun sesini duymak istiyorum.' dedi. Bu merakla acaba hangi sebzelerden de olabilir diye düşünerek, çeşitli denemeler yaptım. Çocukların yine çok sevdiği bir sebze, özellikle kızartmasına bayıldıkları bir sebzeden yola çıkıp, patatesten de okarina çalgısı yaptım. Onların ilgisini çekmesi adına sebzelerden müzik aletleri denemeleri yaptım. Umuyorum ki birçok öğrencimiz merakla evde bulunan birçok nesneden ses üretmeye, ses duymaya çalışıyor. Benim bu uğraşımı gören birçok öğrencimiz kantinden aldığı nesnelerden de sesleri merakla üretmeye başlıyorlar. Bu, çocukların sesin her yerde olduğunu bilmeleri açısından sevindirici."

Volkan Yaran, öğrenciliğinden beri enstrümanlara ilgi duyduğunu belirterek, 17 yıldır 400'ün üzerinde telli, vurmalı, yaylı ve tuşlu çalgıdan koleksiyon oluşturduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ağrı Milli Eğitim Müdürü, öğretmenin doğum gününü kutladı
09 Aralık 2019 19:38		 Mahir öğretmen dersleri kukla 'Bakkal Amca' ile işliyor
08 Aralık 2019 22:27
Kaş Milli Eğitim Müdürü dünya evine girdi
08 Aralık 2019 15:23		 Muş Ovası'nın kuşları Halil İbrahim öğretmenin objektifinden yansıyor
08 Aralık 2019 14:27
Eski milli halterci öğretmen, okulunda yeni yıldızlar yetiştiriyor
08 Aralık 2019 14:21		 Evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti
07 Aralık 2019 22:08
Öğretmen ve öğrencilere 'su okuryazarlığı' eğitimi
07 Aralık 2019 20:53		 Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor
07 Aralık 2019 19:23
Öğretmen, çöplerden yaptığı giysiyi üzerinde sergiledi
07 Aralık 2019 19:18		 4 bin 500 öğretmen, öğrencilerini evde ziyaret etti
05 Aralık 2019 22:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı00:57 - 2019 yılında 250 bin metre sondaj yapıldı00:10 - CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak00:09 - Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik00:05 - Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?00:01 - 10 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - İhmal can aldı! 4 yaşındaki Hasan'dan kahreden haber23:46 - Bu kez Eurobank dolandırıcıları ortaya çıktı23:40 - Belediye Meclisi'nde 'Artist' sözü ortalığı karıştırdı23:34 - Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı
23:29 - ASKİ'nin 350 milyon lira borçlanma teklifi reddedildi23:23 - Profesör Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir23:18 - WhatsApp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor23:13 - 15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi23:08 - Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın naaşı Samsun'a getirildi23:03 - Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak22:58 - İki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu22:53 - Yol çizgi boyalarının ömrü grafen teknolojisiyle artacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?
10 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
2019 yılında 250 bin metre sondaj yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marriage story 4
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
Sabrı ziyan etmek 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
120 bin dolarlık çalışma 2
peder handke 1
nerelisin 3
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
akıllı 1
SON İLANLAR
Demirciköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 26 Engelli İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 19 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ETİ Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam