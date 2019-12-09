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15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi

Çanakkale'de yaşayan ve asıl mesleği otel işletmeciliği olan 73 yaşındaki Çetin Yetimoğlu'nun mesleki hayatı, 15 sene önce eline geçen kehribar tespih ile bambaşka bir hal aldı.
 09 Aralık 2019 23:13
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15 sene önce eline geçen tespih hayatını değiştirdi

Çanakkale'de yaşayan ve asıl mesleği otel işletmeciliği olan 73 yaşındaki Çetin Yetimoğlu'nun mesleki hayatı, 15 sene önce eline geçen kehribar tespih ile bambaşka bir hal aldı.

15 sene öncesine kadar tespih yapımına ve ticaretine hiçbir ilgisi olmayan otel işletmecisi Çetin Yetimoğlu'nun hayatı, bir arkadaşının kendisine verdiği kehribar tespih ile değişti. 2004 yılında 58 yaşındayken eline geçirdiği tespih sonrası tespih yapımına, ticaretine ve tespih taşlarına merak salan Yetimoğlu, ürettiği tespihlere yoğun talep gelince bu işi ticarete dökmeye karar verdi. Kısa sürede Çanakkale'nin en ünlü tespihçilerinden biri olan Yetimoğlu, 73 yaşına kadar aynı aşkla sürdürdüğü mesleğini kısa süre önce bıraktı ve dükkanını da bir işletmeciye devretti. Bu yaşa kadar ürettiği tespihlere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Yetimoğlu, 15 sene öncesine kadar manavlık da dahil olmak üzere pek çok farklı iş yaptığını ancak tespih ticaretinin aklının ucundan dahi geçmediğini söyledi.

"Bir baktım kendimi bu işin içinde buldum"

Eline geçen bir tespih ile hayatının değiştiğini belirten Çetin Yetimoğlu, "15 senelik bu merakım elime bir tespihin geçmesi sonrası başladı. Bu merak ilerledikçe ilerledi. Bu sefer kar amaçlı çalışmaya başladım. Alıp satmaya başladım, tespih yapmaya başladım. Talep de oldu. Taleplere karşılık verirken de kendiliğinden iş genişledi. Bir baktım kendimi bu işin içinde buldum. Yoksa meslek olarak bunu düşünmüyordum. Şu an 73 yaşındayım, 58 yaşında falan bu işe başladım. Benim asıl mesleğim otel işletmeciliğiydi ama birçok iş yaptım manavlık da yaptım. 15 sene önce büyük bir tespih geçmişti elime. Kehribar bir tespihti. Ona karşı bir ilgim oldu. Başlangıcıma vesile oldu. Sevmek gibi bir şey yani. Koleksiyoncular da böyle başlıyorlar zaten, seviyorlar. Ondan sonra bir hastalık derecesine kadar yükseliyor bu iş" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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