Profesör Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir
|09 Aralık 2019 23:23
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Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı Devleti ve Türklerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna ise Şengör şöyle cevap verdi: Türkler, kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir. Profesör'ün açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.
"OSMANLI, TÜRK TARİHİNİN EN ALT NOKTASI"
Türklerin modern çağda kendilerini cahil ettiğini söyleyen Şengör, "Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır" dedi.
SOSYAL MEDYADA TT OLDU
Şengör'ün açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Bazı kullanıcılar Profesöre tepki gösterdi.
SULTAN SÜLEYMAN AÇIKLAMALARINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Daha önce Kanuni Sultan Süleyman hakkında da hakaretler savuran Şengör tepkiler üzerine yaptığının bir sosyal deney olduğunu öne sürerek özür dilemişti.
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