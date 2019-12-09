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Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes alamama iddiasıyla yeniden hastaneye kaldırıldı.
 09 Aralık 2019 23:34
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Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes alamama iddiasıyla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı iddiasıyla bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Demirtaş'ın bugün akşam saat 18.00 sıralarında cezaevinden hastaneye sevki sırasında jandarma ekipleri adeta etten duvar örerken, ring aracıyla mahkum girişi de tamamen kapatıldı. Hastanede yapılan gerekli tetkiklerin ardından Demirtaş, saat 19.20'de tekrar cezaevine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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