10 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyum ile Katar Milli Günü Resepsiyonu'na katılacak.

(TBMM/10.00/Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) iştirak edecek.

(Madrid)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Ahıska Programı"na katılacak.

(Ankara/20.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştayın 2020 bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 6 ay vadeli bono ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenlenecek.

(Ankara)

2- TÜİK, 2018 yılı kültür ekonomisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, ikili ve üçlü teknik görüşmelerle başlayacak.

(Nursultan)

2- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

(Ankara/14.00)

2- Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/15.22)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

5- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris-Saint Germain ile 11 Aralık Çarşamba günü yapacakları A Grubu 6. ve son hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Paris/20.00/20.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynanacak.

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa'yı konuk edecek.

(Vilnius/20.00/İstanbul/20.15)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk edecek.

(Kudüs/20.30/İstanbul/20.00)

5- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'yi konuk edecek.

(Tokat/19.00)

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