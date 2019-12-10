CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
|10 Aralık 2019 00:10
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31 Mart 2019'daki seçimler sonrasında, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde, belediye yönetimlerinde parti değişikliği oldu.
Parti değişikliği sonrasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söz vermiş olmasına rağmen, işten çıkarmalar yaşandı.
Yaşanan işten çıkarmalara ilave olarak, 2019 yılının son günlerine yaklaştığımız bugünlerde, belediyelerin bir çok sözleşmeli personelin sözleşmesini uzatmayacağı belirtilmektedir. Bu konuda yapılan tebligatlar memurlar.net'in dünkü haberinde yer almıştı.
Diğer taraftan kulis bilgisi olarak, hükümetin, işten çıkarılan işçiler ve belediyelerde çalışan sözleşmeli personele iş güvencesi tanıyacak şekilde bir kadro verilmesine yönelik çalışma yaptığı iddia edilemktedir.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, sosyal medya hesaından yaptığı açıklamada "Ocak ayından önce hazırlanmış olan bir kanun teklifiykle kadro verileceğini ve iş akdi sonlandırılmış kardeşlerimizin de bu kanundan faydalanarak döneceğini yetkili ağızlardan duymuş bulunmaktayımz" demiştir.
İşte Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yaptığı paylaşım:
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