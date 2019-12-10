Tapu personeline rotasyon düzenlemesine iptal kararı
|10 Aralık 2019 10:02
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, rotasyon düzenlemeleriyle ilgili önemli bir karar verdi.
İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususların Yer Değiştirme Kurulu Kararıyla düzenlenmiş olması nedeniyle, dava konusu edilen Yer Değiştirme Kurulu'nun 7 ve 8. maddelerini iptal etmiştir.
2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararının dava konusu maddeleri şu şekildedir:
"7) Bölge müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol
Mühendisi unvanında görev yapan personelden, aynı hizmet alanında ve mevcut
unvanında 15 yılını tamamlayanların, talepleri alınmak suretiyle hizmet birimlerinin
değiştirilmesine,
8) İl merkezinde birden fazla ilçenin yer aldığı büyükşehirlerde, il merkezindeki ilçelerde bulunan Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personelden, aynı hizmet biriminde ve mevcut unvanda 10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanların, talepleri alınmak suretiyle aynı ilin merkezinde yer alan ilçeler içerisinde yer değişikliğine tabi tutulması"
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