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2020 İTO çalışma saatleri

2020 İTO çalışma saatleri neler? İstanbul Ticaret Odası (İTO) kaça kadar açık kalıyor? İstanbul Ticaret Odası (İTO) mesai saatleri merak ediliyor. İstanbul Ticaret Odası(İTO) ulaşım, iletişim bilgileri ve mesai saatleri...
 10 Aralık 2019 02:51
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2020 İTO çalışma saatleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mesai saatleri merak ediliyor. İTO çalışma saatlerini sizler için derledik. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile işi olanlar mesai saatlerini araştırıyor. Peki İstanbul Ticaret Odası mesai saatleri nasıl?

2020 İSTANBUL TİCARET ODASI MESAİ SAATLERİ

İstanbul Ticaret Odası'nda mesai 09.00'da başlıyor. Öğle arası ise 12'de veriliyor. Yarım saatlik öğle arasının ardından İTO 17.30'a kadar hizmet veriyor. En merak edilen konulardan biri de İTO'nun hafta sonu açık olup olmayacağı.

İTO HAFTA SONU HİZMET VERİYOR MU?

İstanbul Ticaret Odası hafta sonu hizmet vermiyor. İTO ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi milli bayramlarda kapalıdır.

İTO NEREDE İTO'NUN AÇIK ADRESİ VE İLETİŞİM

İstanbul Ticaret Odası, Eminönü'nde bulunıyor. Açık adresi ise şöyle: İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü

İstanbul Ticaret Odası'nın çağrı merkezi numarası 444 0 486.
Anadolu Ajansı
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