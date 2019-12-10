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FETÖ - Alman ortaklığı

FETÖ'nün 1 numaralı hamisi haline gelen Almanya, ortaklığı Afrika'ya taşıdı. FETÖ'cülerin kağıt üstünde Almanlara devrettiği "Intellectual Schools" Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yeni kampüs açtı. Açılışa örgütün Almanya imamı Ercan Karakoyun, ülkedeki FETÖ'cüler ve Alman ortakları katıldı
 10 Aralık 2019 06:10
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FETÖ - Alman ortaklığı

Türkiye'den kaçan binlerce FETÖ'cüye oturma izni verip istihbarat korumasına alan Almanya, terör örgütü ile ittifakını Afrika'ya taşıdı. Etiyopya'da okulların Türkiye'ye devredilmesini engellemek amacıyla Almanlarla kağıt üzerinde ortaklıklar kuran örgüt, şimdi de yeni bir okul kurdu. Okulun açılışını Türkiye'nin arananlar listesinde bulunan FETÖ'nün Almanya İmamı Ercan Karakoyun ve sözde Alman ortakları yaptı.


BİR KISMI TESLİM ALINDI

Maarif Vakfı yürüttüğü etkili diplomasi ile FETÖ'nün Afrika'daki okullarını bir bir devralırken, örgüt başta Almanya olmak üzere batı ülkeler üzerinden yeniden kök salmaya başladı. Bu ülkelerden birisi de Etiyopya. 2017 yılından itibaren bu ülkedeki FETÖ okullarını devralmak için çalışma yürüten Türkiye 2 yılın sonunda hedefini kısmen ulaştı. Bu yılın temmuz ayında örgütün Harar şehrinde "Rainbow Derneği" adıyla kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği kampüs Maarif Vakfı tarafından teslim alındı.


VE ALMANLAR DEVREDE

Ancak örgüt, 6 okulunu hile ile kurtardı. Okulların bazılarına Etiyopya asıllı Alman vatandaşları ortak edildi, bazıları da sözde "Alman yatırımcılara" devredildi. Ancak bu devir sadece kağıt üzerinde kaldı. Bu okullardaki FETÖ'cüler faaliyetlerini bugün de hala devam ediyor. Ayrıca başta Pakistan olmak üzere dünyanın dört bir yanında kapatılan okullarındaki FETÖ'cü eğitmenlerin bir kısmı da yasadışı yollarla Etiyopya'ya transfer edildi.

YENİ OKUL AÇTILAR

Almanlar ile FETÖ'cüler bu yıl işbirliğini daha da derinleştirdi. Kağıt üzerinde Almanlara devredilen "Intellectual Schools" Başkent Addis Ababa'nın Ferensay semtinde yeni bir kampüs açtı. Bin 200 öğrenci kapasiteli kampüsün 13 Kasım'da gerçekleşen resmi açılışına, kimliği açıklanmayan ancak Berlin'in ülkedeki büyükelçiliği ile yakın ilişkide bulunan Almanlar, Türkiye tarafından aranan FETÖ'nün Almanya İmamı Ercan Karakoyun ve örgütün Etiyopya'daki mensupları katıldı.

ALMAN ROZETİNİ TAKTILAR

Almanlarla samimi görüntüler veren örgüt üyelerinin yakalarındaki Alman bayrakları dikkat çekti. Bu yıl kayıt alan okulda şimdiden yüzlerce öğrenci olduğu öğrenildi. Okul, FETÖ'nün bu ülkedeki en büyük eğitim yapılanması oldu. Örgütün Türkiye'nin kurduğu diplomatik baskıdan kurtulmak için Etiyopya'daki bütün işlerini Alman makamları üzerinden yürüttüğü belirtildi.

FETÖ'nün işleri ondan soruluyor

Okulun açılışına katılan Ercan Karakoyun FETÖ'nün Avrupa'daki elebaşlarından birisi. Karakoyun, Almanya'nın iltica başvurularını ele aldığı komisyonda yer alıyor. Burada FETÖ üyelerinin yasal işlemlerinin de takibini sağlayan Karakoyun, yüzlerce FETÖ'cünün oturum almasını sağladı. Berlin'de bulunan "Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın Başkanı olan Ercan Karakoyun daha önce yaptığı açıklamada "Almanya yeni merkezimiz olma yolunda" diyerek Almanlarla ilişkilerini ortaya koymuştu. Karakoyun sözde Ermeni soykırımı tasarısını Alman Parlamentosu'na getiren Cem Özdemir'e destek ziyaretinde bulunmuş, Özdemir ile dayanışma içerisinde olduklarını söylemişti.
Yeni Şafak
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