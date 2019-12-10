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Asgari ücret zammında talep farkı üç kat

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün yapılıyor. İşçi temsilcisi Türk-İş'in yüzde 27 zamla 2 bin 578 lira olmasını istediği asgari ücret için işveren o kadar cömert değil. İşveren temsilcisi TİSK'in ise 2 bin 200 lira teklif edeceği konuşuluyor. İşçi ile işveren temsilcileri talepleri arasındaki üç kat fark pazarlıkların zorlu geçeceğini gösteriyor
 10 Aralık 2019 06:40
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Asgari ücret zammında talep farkı üç kat

7milyona yakın çalışanın dikkat kesildiği asgari ücret tespit görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dile getirilen zam oranları için işçi sendikalarının talebiyle iş verenin talebi arasında büyük bir makas farkı dikkat çekiyor.

MAKAS FARKI BÜYÜK

Türk-İş, masaya oturmanın ön şartı olarak 2 bin 578 lirayı dile getirdi. Bu rakam mevcut asgari ücretin yüzde 27,6 oranında zamlanması demek. İşveren temsilcisinin resmi olarak dile getirdiği bir oran yok ancak, kulislerde dönen rakam, patronların masadaki temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'in 2 bin 200 lira ile pazarlığa başlayacağı konuşuluyor. Yüzde 9'luk zamma karşılık gelen bu rakamın asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri sırasında ne kadar yükseleceğini kestirmek zor.

ÜÇ KAT FARK KAPANIR MI?

İşçi sendikalarını temsilen görüşmeleri yapan Türk-İş ile işveren sendikasının asgari ücret zammı talebi arasında üç kat fark var. Görüşmelerde bu işin anlaşma noktasının neresi olacağı merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılacak ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi olacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

DÜŞÜK BİR ARTIŞI KABUL ETMİYORUZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi. Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, "Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir" dedi.

İkinci toplantısını bugün Türk-İş'te yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 17 Aralık'ta TİSK'te, son toplantı ise ayın son haftası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını hatırlattı. Koç, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı. Asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti: "TÜİK'in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK'in komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri sağlamak olmalıdır."


Mevcut ücret net 2020 tl

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Yeni Şafak
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