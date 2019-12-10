Piyasalar faizde indirim bekliyor

Son 3 toplantısında yaklaşık olarak bin baz puan faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası'ndan yıl sonu toplantısında da ortalama olarak 150-200 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Perşembe günü toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler de, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.

MERKEZİN ELİ KUVVETLENDİ

Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. Son olarak 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

Enflasyonda kasım ayında çizilen pozitif tablo ile birlikte beklentiler yılın yüzde 12'nin altında tamamlanması yönünde. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi için elini kuvvetlendiriyor.

2020'DE HEDEF TEK HANE

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0.7 artış beklentisinin altında yüzde 0.38 artarken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da yüzde 10.56'ya yükseldi. Böylece ekimde yüzde 8.55 ile Aralık 2016'dan beri en düşük seviyeye gerileyen yıllık enflasyon tekrar çift haneye geldi ancak artış yüzde 11 olan beklentilerin altında kaldı. 2020'de tek haneli enflasyon ve tek haneli faizi hedefleyen Türkiye'nin 2019'un ikinci yarısındaki pozitif seyrinin 2020'de de hızlanarak sürmesi bekleniyor.

Kredi büyümesine göre zorunlu karşılık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile kredi büyümesi hesaplanmasında Türk Lirası nakdi kredilerin reel değişiminin dikkate alınacağı bildirilen açıklamada, yıllık reel kredi büyüme oranının, reel nakdi kredi stok değerlerinin son 3 ay ortalaması dikkate alınarak hesaplanacağı, hesaplamalarda mali kuruluşlara verilen krediler dikkate alınmayacağı ve reel nakdi kredi değerinin, nominal kredi tutarı ilgili dönemdeki TÜFE endeksine bölünerek hesaplanacağı ifade edildi. Kredi büyüme oranlarının her zorunlu karşılık döneminde hesaplanacağı ve büyüme oranları açıklanan koşulları sağlayan bankalar takip eden üç ay boyunca (6 tesis dönemi) ilgili zorunlu karşılık oranları ve faiz/nema oranlarına tabi olacağı da aktarıldı. Ayrıca uygulamanın 29 Kasım 2019 yükümlülük hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.