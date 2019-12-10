Çeyrek asırdır okula başlanılan sistemle mezun olunmuyor

Eğitimde yapılan son araştırma çarpıcı. Öğrencilerin yalnızca yüzde 54'ü başladığı okula devam edebiliyor. Çeyrek asırdır hiçbir talebe de okula başladığı sistem ve müfredatla mezun olamıyor.

Eğitim sektöründe öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik dokuz ay süren bir anket çalışması yapıldı. Problem ve çözüm önerilerini ortaya koyan 'Öğretmen ve Veli Algısı' araştırmanın sonuçları, Forum Eğitim K12 etkinliğinde kamuoyu ile paylaşıldı. Çalışmalar, SEGM ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi işbirliği, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) CIFAL İstanbul ve YEGAM desteğiyle yürütüldü.

Araştırmada çocukların yalnızca yüzde 54'ü başladığı okula devam ediyor... Yüzde 46'sı eğitim kadrosu, okul imkanlarının yetersiz oluşu, yönetim anlayışı, akran zorbalığı gibi sebeplerden okulunu değiştirmek mecburiyetinde kaldığı öğrenildi. Çalışmanın Veli Algısı bölümünde ise şu an gittiği okulu maddi imkansızlıktan ötürü seçen velilerin yüzde 50'ye yakını yeterli imkan sunulduğunda çocuklarının okulunu değiştirebileceği belirtiliyor. Okul motivasyonunda velinin bizzat okulu ziyaret etme oranı ise yüzde 65'i buluyor. Bir üst sınıfa geçiş ilerledikçe veliler çocuklarının okul seçimine daha fazla katılmasına imkan tanıdığı ortaya çıktı. Lise düzeyinde çocuklarının seçimini dinleyen velilerin oranı yüzde 60'lara çıkmaktadır. İlk ve ortaokul seviyelerinde bu oran yüzde 20'lerdedir. Velilerin eğitim düzeyinin yüksek olmasının okuldan beklentilerini artırırken uluslararası programlar, üst düzey yabancı dil, okulun marka değeri, teknolojik altyapı gibi konular ise daha önemli hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka araştırmada ise çeyrek asırdır hiçbir öğrencinin okula başladığı sistem ve müfredatla mezun olamadığı öğrenildi.

SELÇUK TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Mevcut Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sürekli değişiklik için temkinli davranıyor. Her platformda Bakan Selçuk "Öğrencilerin hayatında ani değişiklikler olmayacak. Ani çözümler üretirsek daha sonraki problemlerimiz haline gelir" görüşünde...

MAHMUT ÖZAY

