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Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak

Yerli otomobilin prototipini Cumhurbaşkanı bizzat kullanacak ve deneme sürüşü yapacak.
 10 Aralık 2019 07:31
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Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak

2017 yılında çalışmalara başlanılan yerli otomobilde kritik viraja gelindi. Aracın prototipi hazırkılarının tamamlandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aracın prototipinin bizzat kullanacağı ve deneme sürüşü yapacağı öğrenildi.

2022'de piyasaya sunulması düşünülen yerli otomobilin ilk olarak C segmentinde SUV modeli müşterilerin kullanımına sunulacak.

Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından fikri ve sinai mülkiyet hakları bulunan yerli otomiobilin 2030 yılına kadar 5 ayrı model piyasaya süreceği öğrenildi

Memurlar.Net
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