Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..		 
FETÖ - Alman ortaklığı		 
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon gözaltılar var

İstanbul'da, 'uyuşturucu ticareti', 'sahte çek, senet' düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 10 Aralık 2019 07:50
Yazdır
İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'uyuşturucu ticareti', 'sahte çek, senet' düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri, daha sonra içeride arama yaptı, 'silahlı örgüt'e ait dokümanlar ele geçirildi.

Yapılan aramaların ardından örgüt üyesi oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Örgütün, silah kullanarak 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları, 'sahte çek ve senet' düzenledikleri ileri sürüldü.

Öte yandan gözaltı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhmal can aldı! 4 yaşındaki Hasan'dan kahreden haber
09 Aralık 2019 23:51		 Fatih'te polise rüşvet teklif ettiler!
09 Aralık 2019 22:03
Doktora kafa atan saldırgan yakalandı
09 Aralık 2019 21:48		 Kayseri'de minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı
09 Aralık 2019 21:23
İğrenç olay! Genç kızı lise öğrencileri kurtardı
09 Aralık 2019 20:48		 Polis eşi için 'kendini vurdu' demişti! Gerçek ortaya çıktı
09 Aralık 2019 20:09
Özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı!
09 Aralık 2019 20:05		 Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
09 Aralık 2019 19:57
Bursa Valisi: Mont ve bere dışında herhangi bir bulgu yok
09 Aralık 2019 19:43		 İnternet üzerinden sahte kimlik satan firari hükümlü yakalandı
09 Aralık 2019 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:01 - 71 üniversitenin başında 'rektör var bilimi yok'07:50 - İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon gözaltılar var07:31 - Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak07:20 - Piyasalar faizde indirim bekliyor07:16 - Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..07:11 - Çeyrek asırdır okula başlanılan sistemle mezun olunmuyor07:06 - Beyin implantı güçlendiriyor06:50 - Borsa kaçtı, yerliler baktı06:40 - Asgari ücret zammında talep farkı üç kat06:30 - Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu - Haritalı
06:10 - FETÖ - Alman ortaklığı05:27 - Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü02:51 - 2020 İTO çalışma saatleri01:36 - Kahramanmaraş'ta arama kaydı olan 38 kişiden 16'sı tutuklandı01:17 - Erdoğan: Fırtına obüsleri felaket bir şey01:11 - Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi01:00 - MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı00:57 - 2019 yılında 250 bin metre sondaj yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Erdoğan: Fırtına obüsleri felaket bir şey
Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?
FETÖ - Alman ortaklığı
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komşu türk,artık kontrol edilmiyor 1
Halı ile evlenen kadın 4
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
akıllı 1
120 bin dolarlık çalışma 2
geveze insan 2
Sabrı ziyan etmek 1
marriage story 4
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam