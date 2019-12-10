Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..		 
FETÖ - Alman ortaklığı		 
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi		 
Fenomen dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

71 üniversitenin başında 'rektör var bilimi yok'

Türkiye'deki 206 rektörden 71'inin uluslararası atıf yapılan makalesi, 68'inin ise uluslararası hiçbir yayını yok. Çok şey anlatan tablo, akademide bilimin unutulduğunun, liyakatin yok edildiğinin ve makam için harcanan çabanın bir kısmının bile eğitime harcanmadığının en çarpıcı kanıtı oldu. Üniversitelerdeki çöküşe karşı reform gerekliliğini gösterdi
 10 Aralık 2019 08:01
Yazdır
71 üniversitenin başında 'rektör var bilimi yok'

Türkiye'deki 206 üniversitenin 68'inin başında bulunan rektörlerin uluslararası hiçbir yayını bulunmuyor. Uluslararası alanda makale yayımlayan 71 rektöre yapılan atıf sayısı ise sıfır. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında eğitim kalitesini ölçen PISA sonuçlarındaki puanı, dünya çapında listelere giremeyen üniversitelerimiz, bilimsel çalışmalarda uluslararası derecesi sürekli gerileyen akademisyenlerimizin durumu ve 'para ile tez-atıf piyasası' tartışılırken, daha da kötüye gideceğimizin sinyali yine bir araştırmadan çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ'ın tüm dünyanın kabul ettiği, Scopus ve Web Of Science bilimsel makale veri tabanlarında yaptığı araştırma, yükseköğretimde vahim tabloyu ortaya koydu. Karadağ'ın 206 üniversitedeki akademisyenlerin uluslararası yayınlarda çıkan bilimsel makalelerini incelediği çalışmaya göre, 71 rektör hiçbir atıf alamadı. 68 üniversitenin başında bulunan rektörlerin ise hiçbir uluslararası makale yazmadığı ortaya çıktı.

Prof. Karadağ, araştırmasında bilimsel makalelere yapılan atıfların kaydedildiği Scopus and Web of Science'ın verilerinde Türkiye'deki üniversitelerin başında bulunan rektörlerin atıf sayısını tabloya döktü. Tabloya göre, sıfır atıf alan rektör sayısı kadar 1 ila 5 arasında atıf alanlar da dikkat çekti. Sadece 12 rektör bu sayılar arasında atıf alabildi. Bilimsel çalışmaları en çok atıf alan rektörlerden 4'ünün vakıf üniversitesinden olması ise dikkat çekti. Harran ve Tarsus'un ise sıralamada 3. ve 6. sırada yer aldığı görüldü.

Sonuçlarla ilgili konuşan Prof. Karadağ, 'Scopus' ve 'Web Of Science' veri tabanlarının uluslararası makaleleri derlediğini ve bütün sıralama şirketlerinin bunları baz aldığını belirterek "Buralarda ne kadar çok yayın yaparsan üniversitenin sıralamadaki yeri yüksek çıkıyor" dedi.

GİDEREK DÜŞÜYORUZ: "2011 yılında ilk 200'de 2 üniversitemiz varmış, 2015'te 4'müş şimdi sıfır. Kimler yönetiyor bu üniversiteleri?" diye soran Karadağ şöyle konuştu: "Şu andaki üniversitelerimizin rektörleri yani hali hazırdaki rektörlerin 68'inin sıfır yayını var. Hayatı boyunca... Türkiye'de yapmış yayınları. Yani bu veri tabanlarında yok. Yani dünyanın okuyabileceği yayınlar yok. Atıflara dikkat etmek lazım. 71 rektörümüzün yaptıkları araştırmalardan sıfır atıf alıyorlar. 71 rektörümüzün uluslararası atıf sayısı sıfır." Karadağ, 139 rektör hakkında ise "Yani Edirne'den dışarı çıktıktan sonra kimse tanımıyor onları" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ATIF NEDİR?: Atıf bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir. Bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

PROFESÖRLÜK ŞARTI 2018'DE KALDIRILDI

Resmi Gazete'de 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yükseköğretim kurumları görevlileri hakkında değişiklikler yapılmıştı. Değişikliğe göre, rektörlük için üç yıl profesörlük şartı aranmıyor, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı rektör görevlendirmesi yapabiliyor, Yükseköğretim Kurulu norm kadro yönetmeliği hazırlayabiliyor.

SEDA ÇAKIR

Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi
07 Aralık 2019 11:39		 Türkiye'nin gururu üç akademisyen
06 Aralık 2019 07:11
ABD'de 3 Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi
05 Aralık 2019 20:27		 Öğretim Üyesi'nin yürüttüğü projeye NATO'dan destek
05 Aralık 2019 16:56
Hukukta en fazla öğretim üyesi olan Üniversite...
05 Aralık 2019 11:47		 2019-TUS 2. Dönem tercih işlemleri başladı
05 Aralık 2019 10:48
Millilerin 'asker selamı' bilimsel makale oldu
05 Aralık 2019 10:16		 Türkiye'nin yurt dışına kaptırdığı akademisyen 'yerli motor' için döndü
04 Aralık 2019 11:07
TÜBA üyesi akademisyene araştırma ödülü
03 Aralık 2019 12:18		 Türk bilim insanları örümcek ağından süper yara bandı yaptı
01 Aralık 2019 13:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:01 - 71 üniversitenin başında 'rektör var bilimi yok'07:50 - İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon gözaltılar var07:31 - Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak07:20 - Piyasalar faizde indirim bekliyor07:16 - Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..07:11 - Çeyrek asırdır okula başlanılan sistemle mezun olunmuyor07:06 - Beyin implantı güçlendiriyor06:50 - Borsa kaçtı, yerliler baktı06:40 - Asgari ücret zammında talep farkı üç kat06:30 - Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu - Haritalı
06:10 - FETÖ - Alman ortaklığı05:27 - Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü02:51 - 2020 İTO çalışma saatleri01:36 - Kahramanmaraş'ta arama kaydı olan 38 kişiden 16'sı tutuklandı01:17 - Erdoğan: Fırtına obüsleri felaket bir şey01:11 - Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi01:00 - MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı00:57 - 2019 yılında 250 bin metre sondaj yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
Erdoğan: Fırtına obüsleri felaket bir şey
Yerli otomobil prototipini Cumhurbaşkanı tanıtacak
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?
FETÖ - Alman ortaklığı
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferdi kadıoğlu 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
geveze insan 2
120 bin dolarlık çalışma 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
akıllı 1
Sabrı ziyan etmek 1
kuantum bilgisayarlar 1
Halı ile evlenen kadın 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam