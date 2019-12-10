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Maketten konut satışına önlem geliyor

İnşaat firmalarında yaşanan durgunluk nedeniyle, maketten satış yaptıktan sonra inşaat projesini tamamlamayan şirketler çok sayıda müşteriyi mağdur etmesi bakanlığı harekete geçirdi.
 10 Aralık 2019 08:15
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Maketten konut satışına önlem geliyor

Ticaret Bakanlığı maketten satış nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemek için 8 maddelik bir çözüm paketi hazırlayarak meclise sundu.

Bakanlığın hazırlamış olduğu 8 öneri şu şekilde:

1-Tapu ve noterlik sistemin tek sistemde toplanacak

2-Kat irtifakı tesisi için ön ödemeli konut satışı engellenmeli

3-Sektör temsilcilerinin tecrübelerinden yararlanma

4-Zorunlu bina tamamlama sigortası yaptırma

5-Yabancılara broşürle yapılan satışta teminat ile güvence

6-Tecrübesi olmayan şirketin bina yapması yasaklanması

7-Sözleşmeye ayrıca otomatik şerh mekanizması ile özel koruma

8-Belediye, Çevre Bakanlığı, Hazine Bakanlığı Ticaret Bakanlığı, Bankakalar Birliği, Noterler Birliği ve TOKİ idareleri arasında koordinasyon kurumu kurulması
Memurlar.Net
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