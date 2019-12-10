Maketten konut satışına önlem geliyor
İnşaat firmalarında yaşanan durgunluk nedeniyle, maketten satış yaptıktan sonra inşaat projesini tamamlamayan şirketler çok sayıda müşteriyi mağdur etmesi bakanlığı harekete geçirdi.
|10 Aralık 2019 08:15
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Ticaret Bakanlığı maketten satış nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemek için 8 maddelik bir çözüm paketi hazırlayarak meclise sundu.
Bakanlığın hazırlamış olduğu 8 öneri şu şekilde:
1-Tapu ve noterlik sistemin tek sistemde toplanacak
2-Kat irtifakı tesisi için ön ödemeli konut satışı engellenmeli
3-Sektör temsilcilerinin tecrübelerinden yararlanma
4-Zorunlu bina tamamlama sigortası yaptırma
5-Yabancılara broşürle yapılan satışta teminat ile güvence
6-Tecrübesi olmayan şirketin bina yapması yasaklanması
7-Sözleşmeye ayrıca otomatik şerh mekanizması ile özel koruma
8-Belediye, Çevre Bakanlığı, Hazine Bakanlığı Ticaret Bakanlığı, Bankakalar Birliği, Noterler Birliği ve TOKİ idareleri arasında koordinasyon kurumu kurulması
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