Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
MEB, yurt dışına 55 okutman görevlendirecek		 
20'si hastane personeli 95 kişiye 'sahtecilikten' gözaltı		 
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak		 
Verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Tavuk dönere karşıyım. Önünden geçerken bile midem bulanıyor"sözleri sektörü karıştırdı. Sektörden Karatay'a tepki gelirken, tavuk dönerin maliyetinin 1 TL olduğu bu nedenle ucuz satılan her dönerin hileli olmadığı vurgulandı.
 10 Aralık 2019 08:27
Yazdır
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla tavuk döner tartışmasının fitilini ateşledi.

"Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" diyen Prof. Dr. Karatay'ın bu sözlerine konunun uzmanlarından cevap geldi.

İşte, Hürriyet gazetesinden Burak Coşan ve İdris Emen'in haberindeki o yanıtlar:

"HER UCUZ KÖTÜ DEĞİL"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca: "Piyasada satılan tavuk etinden yapılmış döner ucuz değil. Çünkü tavuk döner genelde göğüs etinden yapılır. Göğüs etinin kilogram fiyatı da ortalama 9-11 TL arasındadır. Tavuk döner yapanlar da genelde 60 ila 80 gram arasında tavuk döner koyar. 100 gram koysa bile tavuk etinin maliyeti 1 TL olur. Ana hammadde de tavuk eti olduğu için maliyet çok yüksek değildir. Bu yüzden ucuz diye hileli demek yanlış olur. Her meslekte kötüler vardır. Burada da olabilir ancak sırf ucuz diye kötü demek hiç doğru değil."

"BİLİMSELLİKTEN UZAK"

Tüm Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil: "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor' diyemeyiz. Merdiven altı kötü üretim ve satış yapan işletmeler yok mu, var. İyi çok iyi, kaliteli ve sağlıklı döner üreten işletmeler de var. Böyle bir genelleme yapmak yanlıştır. İyi işletmelere haksızlık olur. Lütfen hanımefendi kalp sağlığı ile ilgili konuşsun. Gıda ile ilgili konuşacaksa topluma faydalı şeylere parmak bassın. Canan Hanım'ın 'Başından beri tavuk dönere karşıyım' demesi tavuk dönerin sağlıksız olduğunu göstermez. Böyle bir genelleme bilimsellikten uzak ve yanlıştır. Tavuk dönerin ortaya çıkmasinda yanlış bir şey yok. Halkın talebi doğrultusunda ortaya çıktı. Eskiden sucuk döner de yoktu. Şimdi sucuk döner var. Pekala da güzel oluyor. Bazı firmalar balık döner de yapıyor. Neden olmasın? Yani, yeni yemek türlerinin çağa uygun bir şekilde ortaya çıkması o yemeklerin olumsuz olduğu anlamına gelmez. Ancak atalarımız 'Ucuz etin yahnisi yavan olur' demiş. Bizim burada yapacağımız şey Türk halkı olarak mantıklı olmayan hiçbir şeye yaklaşmamak, dışarıda yemek yerken kalite fiyat endeksine bakmak, maliyetini kurtarmayacak derecede ucuz satış yapan yerlere şüpheyle bakmak olmalıdır. Tüketiciye bu bilinci aşılamamız lazım."

"VAZGEÇEMEYİZ"

Erdal Akkuş (Kadıköy Erdal Usta Zurna Dürüm sahibi): "Tavuk döner tehlikeli değildir. Ancak nereden aldığınızı bilmeniz gerekir. Canan Hoca'yı biz de seviyoruz ve takip ediyoruz ancak onun söylediklerine göre birçok şeyi yemememiz gerekiyor. Tavuk döner, et döner, kebap, lahmacun bizim kültürümüz. Bunlardan vazgeçemeyiz. Tavuk eti lezzetli ve sağlıklıdır. Bu eti kullanan yerlerinin iyi incelenmesi gerekir. Biz 130 gram tavuk eti olan dürümü 14 TL'ye satıyoruz. Başka bir yer 5 TL'ye tavuk döner satıyor. Biz tüm tavuk alıyoruz. Bu tavuğu parçalarına ayırıp kullanıyoruz. Her şeyiyle kendimiz ilgileniyoruz. Tüketicinin de bunları dikkate alıp güvenebileceği yerlerden yemek yemesi gerekiyor. Tavuk etinin kötü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim."

Prof. Dr. Canan Karatay: Tavuk dönere karşıyım
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyin implantı güçlendiriyor
10 Aralık 2019 07:06		 Duran kalbi 'diriltip' nakille hastada kullanmak mümkün
07 Aralık 2019 17:09
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
07 Aralık 2019 14:00		 Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü
07 Aralık 2019 11:49
Sağlıkta robot muayenesi dönemi 2020'nin ortalarında başlayacak
05 Aralık 2019 13:01		 Bilinenin aksine soğuk hava kilo verdiriyor
04 Aralık 2019 23:26
Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı
03 Aralık 2019 11:21		 Uyku apnesi hastalarına 'felç' uyarısı
02 Aralık 2019 11:08
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
01 Aralık 2019 15:15		 Kocaeli'de canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı
30 Kasım 2019 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Arabuluculuk yazılı sınav sonuçları açıklandı10:51 - İstanbul'da Bylock operasyonunda 13 kişiden 8'i tutuklandı10:51 - Ankara Büyükşehir, kapalı durak isteyen vatandaşa bu cevabı verdi10:49 - 65 yaş üstü ücretsiz seyahati KDK haklı buldu10:36 - FETÖ'nün idari yargı yapılanmasında 10 gözaltı10:33 - Anadolu Adalet Sarayı'nda 'sahte avukat' şoku10:30 - Samsun'da 3 yıl önce GPS takip cihazı takılan turna geri döndü10:22 - Eğitim'de geçen hafta neler oldu?10:10 - 1001 projeye verilecek destek sonuçları açıklandı10:09 - Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
10:04 - Borsa, güne yükselişle başladı10:02 - Tapu personeline rotasyon düzenlemesine iptal kararı10:01 - Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti10:00 - 'Mal varlıklarını araştıralım' diyen Davutoğlu, Siyasi Etik Teklifi'ne imza atmamış09:59 - Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu09:58 - Trabzon'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı09:58 - WhatsApp o telefonların fişini çekiyor09:57 - Kamu kurumlarına su tahsisinde DSİ'nin görüşü alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın partisi hazır, vitrinde sürpriz isimler..
CHP'li belediyelerin işten çıkardıkları, kadroya alınacak
Asgari ücret zammında talep farkı üç kat
MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
Şeyma Subaşı: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor oldum!
Konya'da kerpiç bina çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Fırtına obüsleri felaket bir şey
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nerelisin 3
120 bin dolarlık çalışma 2
letgo 1
akıllı 1
geveze insan 3
marriage story 4
Halı ile evlenen kadın 4
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
Rusya'nin 4 yil boyunca tüm spor müsabakalarından men edilmesi 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
SON İLANLAR
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kaharamanmaraş Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Zonguldak Çaybel 2 İşçi Alacak
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi 12 İşçi Alacak
Niğde Değirmenli Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla 1 İşçi Alacak
Erzurum Köprüköy Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam