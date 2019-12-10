'82 milyonun bütçesi olacak'
|10 Aralık 2019 08:41
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Halka hizmeti esas alan, büyümeyi destekleyen, tasarrufları artırmaya ve cari açığı azaltmaya yardımcı olan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı, kamu finansmanı dengelerini iyileştiren 2020 bütçe teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Bütçenin yüzde 16.1'i eğitim, yüzde 17.2'si sağlığa ayrılırken, çalışanı, emekliyi gözeten, girişimciyi destekleyen istihdam yaratan bir yol haritası ortaya konuldu. Eğitime 176.1 milyar, sağlığa 188.6 milyar lira aktarılacak, refah artışı için 69.5 milyar liralık sosyal harcama yapılacak, yaşlı ve engelli bireyler için 11.6 milyar lira destek verilecek.
2020 yılı bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Bütçenin sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılı bütçesini toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz. Önceki 17 bütçemizde olduğu gibi bir hizmet bütçesi olacaktır. Faiz ödemelerinin payı azalırken vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacak. 82 milyonun bütçesi olacak" dedi.
Üretim odaklı büyümeyle adaletli paylaşımı, vatandaşa hizmeti esas alan bütçede dikkat çeken başlıklar şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali kaynak başta eğitim, sağlık ve üretim olmak üzere büyümeye katkı sağlayacak alanlarda kullanılacak. Tarımsal destek için 22 milyar aktarılacak. Esnafa 2.2 milyarlık faiz, çiftçiye 4.2 milyarlık tarımsal kredi desteği verilecek. Bütçe görüşmelerinde Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kanal İstanbul projesinin İstanbul için gerekli olduğunu söyledi.
BÜTÇE GELİRİ 956.6 MİLYAR TL
Bütçe giderleri 1 trilyon 95.5 milyar, faiz hariç giderleri 956.5 milyar, bütçe gelirleri 956.6 milyar lira olarak belirlendi. Gelecek yılın bütçesinde vergi gelirleri 784.6 milyar lira olarak öngörülüyor.
5 YENİ KUYU DAHA AÇILACAK
Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri devam edecek. Milli gemilerle 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edilecek.
69.5 MİLYAR TL SOSYAL HARCAMA
Refah artışı için 69.5 milyar liralık sosyal harcama yapılacak. Yaşlı ve engelli bireylere 11.6 milyar lira, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 13.4 milyar lira ayrıldı.
ÖĞRENCİLERE 26.4 MİLYAR TL
Öğrencilere destekler sürecek. Bu kapsamda tahsis edilen ödenek 26.4 milyar lira oldu. Öğrencilere 12.5 milyar liralık bursöğrenim kredisi verilecek, ailelere eğitim, engelli evde bakımı için 10.6 milyar aktarılacak.
FAKİR FUKARAYI GÖZETEN BÜTÇE
Hükümet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 bütçesinin fakiri, fukarayı, yetimi gözeten ve kollayan bir bütçe olduğunu söyledi.
BAHÇELİ GÖRÜŞMELERİ İZLEDİ
Bütçe görüşmelerini Genel Kurul'daki yerinden takip den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sayıda milletvekili ile tokalaştı. Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları iletildi.
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